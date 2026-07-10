В ночь на субботу, 11 июля, государственный Сенс Банк проведет плановые технические работы по улучшению своих сервисов. Поэтому в период с 03:00 до 08:00 утра доступ к основным услугам финучреждения будет временно ограничен. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сенс Банк предупредил о технических работах: приложение и платежи будут временно недоступны
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Что не будет работать
На время проведения технических работ клиенты банка не смогут производить какие-либо платежи и переводы.
Кроме того, полностью прекратят работу мобильный банкинг для физических лиц Sense SuperApp и система корпоративных клиентов Sense Business Online.
Представители банка призвали пользователей учесть эти ограничения и провести все важные операции заранее.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приватизация Сенс Банка должна состояться в 2026 году и никаких промедлений в этом процессе быть не должно.
Источник: Минфин
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