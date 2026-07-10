Сенс Банк предупредил о технических работах: приложение и платежи будут временно недоступны

В ночь на субботу, 11 июля, государственный Сенс Банк проведет плановые технические работы по улучшению своих сервисов. Поэтому в период с 03:00 до 08:00 утра доступ к основным услугам финучреждения будет временно ограничен. Об этом сообщает пресс-служба банка.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что не будет работать

На время проведения технических работ клиенты банка не смогут производить какие-либо платежи и переводы.

Кроме того, полностью прекратят работу мобильный банкинг для физических лиц Sense SuperApp и система корпоративных клиентов Sense Business Online.

Представители банка призвали пользователей учесть эти ограничения и провести все важные операции заранее.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приватизация Сенс Банка должна состояться в 2026 году и никаких промедлений в этом процессе быть не должно.