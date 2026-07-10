Почти 232 тысячи семей получили компенсацию с помощью єВідновлення

По состоянию на 10 июля 2026 года государственная программа єВідновлення выплатила компенсации 231 681 семье на общую сумму 119,1 млрд грн. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий. Украина остается единственной страной в мире, во время полномасштабной войны реализующей масштабную государственную программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье.

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Компенсации за поврежденное жилье

За три года действия программы подано более 232 тыс. заявлений о возмещении за поврежденное жилье. Выплаты получили более 153 тыс. семей на общую сумму 14,8 млрд. грн. Программа предусматривает две категории:

категория, А (мелкий ремонт) — средняя компенсация 69 900 грн

категория В (капитальный ремонт) — средняя компенсация 340 900 грн

Компенсации реализуются в рамках проекта Всемирного банка Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE).

Компенсации за уничтоженное жилье и поддержка ВПЛ

За уничтоженное жилье сертификаты для приобретения нового получили более 74 тыс. семей на общую сумму 96,9 млрд. грн. Общее количество поданных заявлений по этой категории за три года — более 161 тыс.

Из числа получателей сертификатов:

более 33 тыс. семей уже приобрели новое жилье

более 11 тыс. из них — семьи внутренне перемещенных лиц

В начале 2025 года правительство отдельно перераспределило 15 млрд грн на компенсации для ВПЛ.

С декабря 2025 г. в программе появился новый компонент — «Жилье для ВПЛ с временно оккупированных территорий». На первом этапе он охватывает переселенцев из ТОТ, имеющих статус участника боевых действий или инвалидность в результате войны. Размер жилого ваучера составляет 2 млн. грн. В общей сложности поступило более 43 тыс. заявлений, из которых более 35 тыс. уже утверждены местными комиссиями.

На первом этапе финансирования, начавшемся с 1 мая, дополнительно согласовано 3296 заявок на сумму 6,59 млрд грн. Жилье уже приобрели 3228 семей.

Также продолжаются выплаты по восстановлению на собственном участке — компонент, стартовавший в начале 2025 года в рамках проекта HOME Банка развития Совета Европы. Первый транш получили 818 семей на сумму 982,4 млн грн, второй транш — 409 семей на сумму 515,8 млн грн.

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