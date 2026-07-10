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10 июля 2026, 10:28 Читати українською

Уорш привлек Марка Андрисена к реформе ФРС: новый «технологический» глава центробанка верит в ИИ

Как сообщает CNBC, председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш объявил состав пяти рабочих групп, которые должны изменить подходы ФРС к монетарной политике. Среди приглашенных: венчурный капиталист Марк Андрисен, бывший CEO Walmart Дуг МакМиллон и топ-менеджер Microsoft Аша Шарма. Уорш, ставший главой ФРС в мае, пришел на должность с лозунгом «изменения фискального режима» и перестройки принципов американской финансовой политики.

Как сообщает CNBC, председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш объявил состав пяти рабочих групп, которые должны изменить подходы ФРС к монетарной политике.

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Первый технологический глава ФРС

Уорш — принципиально другой тип центробанкира. После первого срока в ФРС, где он являлся членом Совета Управляющих почти шесть лет, Кевин занимался венчурными инвестициями для техно-инвестора Стэнли Друкенмиллера, расширившего его сеть контактов в Кремниевой долине.

С Андрисеном Уорш знаком со студенческих времен. Когда Трамп объявил о его номинации, Андрисен написал в X: «Я знаю Кевина 30 лет. Он объединяет глубокое понимание экономики и финансов с тонким пониманием технологий и бизнеса».

Ставка на ИИ как ключевой экономический фактор

Рабочая группа по производительности и занятости является ключевой для Уорша. Ее формальная задача состоит в том, чтобы оценить экономическое влияние новых технологий, включая искусственный интеллект, чтобы информировать о рыночных изменениях совета ФРС по монетарной политике. Все члены группы, похоже, разделяют убеждение, что ИИ является трансформационной технологией и это совпадает с личной позицией Уорша, который сам лично отбирал участников.

«Экономика США существенно изменилась за последнее поколение, и никогда больше, чем сейчас. ИИ, возможно, одно из важнейших изменений в экономике, бизнесе и домохозяйствах за всю мою взрослую жизнь… Он, наконец, автоматизирует почти все слабые звенья в экономике, экономический рост может значительно ускориться, потенциально превышая 5 процентов в год», — заявил Уорш, объявляя состав групп.

Но переубедить весь FOMC будет непросто. Недавние дискуссии в ФРС были скептическими в отношении потенциальных выгод от ИИ. Некоторые члены комитета допускают ускорение производительности, но подчеркивают: остается значительная неопределенность сроков и масштабов потенциальных выгод.

Президент Нью-Йоркского отделения ФРС Джон Уильямс выразил обеспокоенность ростом цен на электроэнергию и полупроводники из-за бума ИИ, ведь затраты на некоторые компоненты удвоились и утроились.

Но Уорш все равно настаивает на изменениях сбора финансовых данных: он стремится к тому, чтобы за 9−12 месяцев ФРС использовала новые технологии для понимания реальной экономики в режиме реального времени. Пять рабочих групп должны завершить работу до конца года.

Читайте также: ФРС меняет правила игры: Кевин Уорш отказывается от подсказок для рынка

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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