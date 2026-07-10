Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал актуализированный список заемщиков неплатежеспособных банков на 1 июля 2026 года. Данные размещены на официальном сайте Фонда.
Фонд гарантирования вкладов обновил перечень должников обанкротившихся банков
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Согласно закону о системе гарантирования вкладов, информация о должниках, просрочивших выполнение обязательств перед банком в процессе ликвидации, перестает быть банковской тайной. То есть публикация таких списков законна и прямо предусмотрена.
Возврат кредитной задолженности — один из ключевых источников поступлений в ликвидируемые банки. Эти средства направляются на расчеты с кредиторами в установленной законом очередности.
Сейчас в списке фигурируют заемщики двенадцати банков:
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Мотор-банк
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РВС Банк
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Коминвестбанк
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Мегабанк
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Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк
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МР Банк
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Банк «Финансы и Кредит»
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СП Банк
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Укркоммунбанк
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ЧБРР
Ни в одном из банков в перечне не указаны должники из числа бывших руководителей или акционеров, соответствующая графа для всех учреждений пуста.
Должники могут избежать принудительного взыскания через суд только если погасят задолженность добровольно, в соответствии с условиями кредитного договора или по программам реструктуризации Фонда.
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