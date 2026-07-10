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10 июля 2026, 7:30 Читати українською

Гуманоиды наступают: когда роботы США и Китая оставят без работы миллионы

Пока мир сосредоточен на угрозах генеративного ИИ для белых воротничков, на конвейерах разворачивается другая революция. В 2026 году противостояние США и Китая перешло в фазу коммерциализации гуманоидных роботов — новой мобильной силы, способной работать без больничных и отпусков. Объясняем, как эта гонка изменит себестоимость производства и почему более бедные страны рискуют потерять свое главное экономическое преимущество.

Пока мир сосредоточен на угрозах генеративного ИИ для белых воротничков, на конвейерах разворачивается другая революция.

Почему роботы — это серьезный бизнес

Долгое время гуманоиды были лишь дорогим пиар-инструментом для выставок. Они беспомощно падали и не имели коммерческой логики. Но за развлекательным фасадом индустрия готовила фундамент. Сегодняшний прорыв имеет прагматичную причину: глобальный дефицит рабочих рук совпал со взрывным развитием технологий ИИ и радикальным снижением стоимости компонентов, которые раньше были эксклюзивными, а теперь стали массовыми благодаря индустрии электромобилей.

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Для бизнеса гуманоид — это способ удешевить производство и одновременно сэкономить на перестройке инфраструктуры. Так, по оценке Morgan Stanley, один гуманоид со стоимостью работы около $5 в час потенциально может заменить двух работников с оплатой $25 в час, создавая около $200 тыс. экономической ценности за жизненный цикл. Главное же преимущество человекоподобной машины в том, что бизнесу не нужно перестраивать под нее всю инфраструктуру, потому что она уже создана под человеческое тело.

Китай делает ставку на масштаб

Еще в марте Китай обнародовал первую национальную систему стандартов для гуманоидных роботов и воплощенного ИИ (embodied AI), которая охватывает всю цепочку — от компонентов и безопасности до эксплуатации. Этот шаг официально завершает этап кустарных разработок и переводит отрасль на рельсы серийного конвейера.

Здесь Пекин копирует собственную успешную стратегию, которую раньше опробовал на солнечных панелях, аккумуляторах и электромобилях. Сначала жесткая стандартизация внутри страны, затем масштабное вытеснение конкурентов за счет низкой цены и в итоге — тотальный экспорт.

По оценкам TrendForce, во второй половине 2026 года индустрия входит в критическую фазу коммерциализации, а внутренний выпуск роботов в Китае может взлететь на 94%.

Хотя китайские андроиды пока не самые умные, они быстрее всего дешевеют благодаря оптимизации компонентов. Так, компания AgiBot, созданная бывшими инженерами Huawei, в конце июня заявила о производстве 15-тысячного робота и выходе на рынок Великобритании для замены людей на монотонных производствах. Эти машины еще не полностью автономны, но бизнесу и не нужен идеальный продукт — ему нужна более дешевая альтернатива человеческим рукам, способная работать в режиме 24/7.

США: монополия на интеллект и инфраструктуру

Символом американского производства гуманоидов остается Tesla с проектом Optimus. Компания уже вывела робота с презентаций в собственную производственную среду, готовит отдельные мощности под его выпуск и называет Optimus одним из ключевых направлений перед будущим массовым производством.

Однако главный вызов для США — не железо, а создание адекватной ИИ-модели, способной безопасно работать в хаосе реального мира. Любая ошибка многокилограммовой машины — это травмы людей, разбитое оборудование и миллионные судебные иски. Тот, кто первым создаст надежный цифровой «мозг», заберет главный приз — станет владельцем операционной системы для всей мировой индустрии.

Американская инфраструктура под этот сценарий строится уже сейчас. Nvidia фактически действует как безальтернативный поставщик для отрасли: ее платформы Isaac, Cosmos и референсная система GR00T стали стандартом для тренировки андроидов. Пока разработчики спорят о дизайне железа, самые большие и стабильные деньги зарабатывает тот, кто продает чипы, симуляторы и программную среду.

Именно в этом принципиальное отличие стратегии США. Вашингтон не пытается догнать Китай в массовом дешевом производстве железа, а делает ставку на монополию в алгоритмах ИИ, передовых чипах и венчурном капитале.

Как гуманоиды повлияют на рынок труда?

Белые воротнички уже ощущают на себе последствия широкого внедрения ИИ, а новостные ленты все чаще пестрят сообщениями о сокращениях в технологических, медийных, финансовых и сервисных компаниях, где часть рутинной работы забирают алгоритмы.

Гуманоиды же открывают такой же фронт для физического труда. Они несут автоматизацию туда, где до сих пор требовалось человеческое тело: поднять, перенести, отсортировать, осмотреть, убрать, подать, собрать.

Это не означает, что роботы одномоментно вытеснят людей с заводов и складов. Более реалистичный сценарий — они начнут забирать отдельные задачи внутри профессий. Сначала под ударом окажутся ночные смены, опасные участки, монотонные операции и работа, на которую сложно найти сотрудников. Но именно из таких задач и состоит значительная часть низко- и среднеквалифицированного физического труда.

Morgan Stanley оценивает, что к 2040 году в США может работать 8 млн гуманоидных роботов, а к 2050 году — 63 млн. В таком сценарии они могут затронуть 75% профессий, 40% работников и около $3 трлн фонда оплаты труда. Самая большая экспозиция, по оценке банка, может быть в строительстве, сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве. Это не прогноз массовой безработицы уже завтра. Но это сигнал, что часть физического труда постепенно потеряет свою нынешнюю переговорную силу.

Самый большой риск в том, что эффект будет неравномерным. OECD в свежем Employment Outlook 2026 напоминает, что рынок труда уже сильно зависит от географии: место проживания влияет на шансы найти хорошую работу, уровень дохода и мобильность. Гуманоиды могут усилить этот разрыв. Крупные компании в богатых регионах получат продуктивность и более дешевый выпуск. Работники в более слабых регионах получат конкурента, которого нельзя убедить зарплатой, профсоюзом или миграцией.

Для Китая это способ смягчить старение населения. Barclays оценивает, что к 2035 году страна может иметь до 24 млн гуманоидов в рабочей силе, что добавит мощность, эквивалентную примерно 4% нынешней рабочей силы. Для США это шанс вернуть часть производства ближе к внутреннему рынку. Для Европы и Японии — способ компенсировать демографическое давление. А для стран, чье конкурентное преимущество держалось на дешевом физическом труде, это уже риск потерять место в глобальных цепочках.

Человеческий труд больше не будет самым дешевым

Гуманоиды вряд ли одномоментно заменят людей на заводах, складах и стройках. Но они уже меняют главный вопрос для бизнеса: где производить дешевле. Если раньше ответом часто были страны с более низкими зарплатами, то теперь этим ответом постепенно может стать робот, который работает дольше, стабильнее и дешевле человека.

Именно поэтому гонка США и Китая за гуманоидов — это борьба за новую себестоимость производства. Китай пытается удешевить тело робота и поставить его на конвейер. США пытаются контролировать его мозг, чипы и программную инфраструктуру. А более бедные страны рискуют потерять главное преимущество, на котором десятилетиями держалось их место в мировой экономике: дешевый человеческий труд.

Автор:
Киевская Мира
Киевская Мира
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
10 июля 2026, 8:49
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Залишилось тільки додати ШІ в цих гуманоїдних роботів і трохи почекати, поки ШІ зрозуміє, що йому для свого відтворення і життєдіяльності взагалі не потрібна людина, і тоді буде сценарій Термінатора, Матриці та Я робота.
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