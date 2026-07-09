Подорожание проезда в Киеве до 30 гривен: в КГГА рассказали, на каком этапе решение

В столице продолжается согласование новых тарифов на проезд в общественном транспорте. Несмотря на первоначальные намерения городских властей ввести стоимость на уровне 30 гривен за одну поездку уже с 15 июля, точная точка введения изменений остается открытой. Об этом в ответе на информационный запрос РБК-Украина сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

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В профильном ведомстве отметили, что утверждение новых расценок является длительным и сложным бюрократическим процессом, требующим привлечения нескольких структурных подразделений. На сегодняшний день Департамент экономики и инвестиций КГГА уже сформировал так называемый «экономически обоснованный» базовый тариф в размере 30 гривен.

Этот показатель вывели на основе реальных расходов коммунальных перевозчиков за 2025 год, заложив в формулу прогнозируемый рост индексов потребительских цен, повышение зарплат персонала, подорожание электроэнергии, горючего и других расходов.

При этом фактические расчеты себестоимости, которые предоставили сами транспортные предприятия, оказались значительно выше. Ранее в КГГА заявляли, что экономически обоснованная цена одной поездки на 2026 год составляет 64,60 грн для метрополитена и 44,14 грн — для трамваев, троллейбусов и автобусов.

Последний раз стоимость проезда в столице пересматривали в 2018 году. Проезд в коммунальном общественном транспорте Киева стоит 8 грн.

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Напомним

«Минфин» писал, что в Киеве с 15 июля 2026 года планируют увеличить тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте: разовая поездка будет стоить 30 грн. В мае об этом сообщила пресс-служба КГГА.