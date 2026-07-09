Правительство упростило получение компенсации для бизнеса на прифронтовых территориях

Понимая, как важно сейчас сохранить экономическую активность и рабочие места, правительство решило изменить правила возмещения ущерба для предпринимателей, чье имущество пострадало от российской агрессии. Новый механизм упрощает взаимодействие с государством, убирая лишние бюрократические преграды, которые раньше только отнимали время и нервы. Об этом сообщает сайт Delo.ua