Понимая, как важно сейчас сохранить экономическую активность и рабочие места, правительство решило изменить правила возмещения ущерба для предпринимателей, чье имущество пострадало от российской агрессии. Новый механизм упрощает взаимодействие с государством, убирая лишние бюрократические преграды, которые раньше только отнимали время и нервы. Об этом сообщает сайт Delo.ua
Правительство упростило получение компенсации для бизнеса на прифронтовых территориях
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Теперь получить компенсацию станет значительно проще благодаря существенным изменениям в процессе:
- Теперь предпринимателям не нужно подавать несколько отдельных документов на каждый объект. Более того, не надо ждать, пока данные внесут в Государственный реестр поврежденного имущества, чтобы начать оформление выплат за оборудование или инженерные сети.
- Продлены сроки для подачи документов на компенсацию страховых премий. У предприятий, которые уже застраховали свое имущество в этом году, но не успели присоединиться к программе, есть время до 1 августа, чтобы обратиться в свою страховую компанию.
- Обновлены требования к застрахованному имуществу и изменен порядок расчетов: максимальный размер возмещения теперь равен 3 млн грн в год.
Для тех, кто планирует свой путь в предпринимательстве, продолжает действовать программа поддержки для внутренне перемещенных лиц и жителей пострадавших районов. Они могут получить до 2600 долларов на открытие или развитие собственного дела.
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Источник: Минфин
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