Тищенко уже внес 10 млн грн залога сам за себя

Народный депутат Николай Тищенко внес залог в размере 10 млн грн, назначенный ВАКС как мера пресечения по уголовному делу. Об этом сообщил адвокат народного депутата .

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«По имеющейся у меня информации, залог внесен. Это деньги непосредственно г-на Николая, а также третьего лица. Кто этот человек — мне неизвестно», — сказал защитник.

Относительно возможной апелляции на решение суда адвокат пока определенности не дал: полный текст решения о мере пресечения сторона защиты получила только накануне, и решение, обжаловать его или нет, еще не принято.

Что известно о деле

29 июня НАБУ и САП сообщили Тищенко о подозрении в вымогательстве более миллиона долларов и внесении недостоверных сведений в декларацию. 3 июля ВАКС избрал меру пресечения в виде залога и наложил на депутата ряд ограничений: он обязан являться к следователю по первому требованию, сдать загранпаспорта, носить электронное средство контроля и не выезжать за пределы Киева без разрешения.

По версии следствия, в августе 2023 года Тищенко, прикрываясь борьбой с колл-центрами, требовал от лица, считавшего причастным к их деятельности, более миллиона долларов взятки. За это он обещал препятствовать работе одних колл-центров и не трогать другие.

По данным правоохранителей, неправомерную выгоду он так и не получил.

Отдельный эпизод дела — легализация 12,6 млн грн. По версии следствия депутат оформил фиктивный договор дарения средств с бывшей женой, хотя законных доходов для такого подарка у нее не было и фактической передачи денег не произошло.

Этот доход Тищенко отразил в декларации, что следствие квалифицирует как умышленное внесение заведомо ложных сведений.