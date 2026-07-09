Цены в Украине впервые просели: что подешевело больше всего в июне

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июля 2026, 15:30 Читати українською

Цены в Украине впервые просели: что подешевело больше всего в июне

Потребительские цены в Украине в июне 2026 по сравнению с маем снизились на 0,1%. В годовом исчислении инфляция составила 7,2%, свидетельствуют данные Госстата.

Потребительские цены в Украине в июне 2026 по сравнению с маем снизились на 0,1%.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Базовая инфляция, не учитывающая часть волатильных и административно регулируемых цен, в июне составила 0,5% к маю. По сравнению с июнем 2025 базовые цены выросли на 8,1%.

Месячное снижение общего индекса потребительских цен произошло в первую очередь из-за удешевления продуктов питания, одежды, обуви и горючего. В то же время, отдельные тарифы и часть товаров продолжили дорожать.

Читайте: Инфляция в Украине замедлилась до 8,2%, но превысила прогнозы НБУ: комментарий регулятора

Что подешевело больше всего

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%.

Наиболее заметно подешевели яйца — на 27,8%. Также на 3,7−0,6% снизились цены на овощи, продукты переработки зерновых, сало, фрукты, сахар, рис и мясо птицы.

Одежда и обувь подешевели на 2,3%. В частности, обувь стала дешевле на 3,0%, одежда — на 1,9%.

Топливо и смазки в июне снизились в цене на 1,6%. Это частично сдержало рост транспортной группы, хотя отдельные виды пассажирских перевозок подорожали.

Что продолжило дорожать

Несмотря на всеобщее снижение цен за месяц, часть товаров и услуг подорожала. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,4%. Основная причина — подорожание табачных изделий на 1,8%.

Среди продуктов на 1,7−1,0% подорожали масло подсолнечное, рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия и хлеб.

Цены и тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,9%. Главным фактором явилось повышение тарифов на водоснабжение на 15,3% и канализацию на 14,6%.

Транспорт в среднем подорожал на 0,2%. Это произошло в основном из-за роста стоимости проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 3,4% и автодорожном пассажирском транспорте на 1,2%.

Инфляция замедляется, но давление сохраняется

Июньская дефляция не означает, что ценовое давление исчезло. Часть удешевления носит сезонный характер: летом обычно дешевеют отдельные продукты, прежде всего овощи, фрукты и яйца. Также на месячную динамику повлияло снижение цен на горючее и сезонные скидки на одежду и обувь.

В то же время базовая инфляция в годовом измерении остается выше общего показателя — 8,1% против 7,2%. Это свидетельствует, что более устойчивые компоненты потребительской корзины все еще дорожают быстрее общего индекса.

Как ранее писал Минфин, в мае инфляция в Украине составляла 0,9% в месяц и 8,2% в годовом измерении. Итак, в июне годовой показатель заметно замедлился, но главные риски для цен остаются: издержки бизнеса, тарифы, курс гривны, цены на горючее и последствия войны для логистики и производства.

Для потребителей июньские данные означают краткосрочное облегчение по отдельным товарам. Но для бюджета домохозяйств ситуация остается неравномерной: одни позиции дешевеют сезонно, в то время как услуги, тарифы, табак, хлеб и часть базовых продуктов продолжают дорожать.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 33 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами