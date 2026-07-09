Цены в Украине впервые просели: что подешевело больше всего в июне

Потребительские цены в Украине в июне 2026 по сравнению с маем снизились на 0,1%. В годовом исчислении инфляция составила 7,2%, свидетельствуют данные Госстата.

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Базовая инфляция, не учитывающая часть волатильных и административно регулируемых цен, в июне составила 0,5% к маю. По сравнению с июнем 2025 базовые цены выросли на 8,1%.

Месячное снижение общего индекса потребительских цен произошло в первую очередь из-за удешевления продуктов питания, одежды, обуви и горючего. В то же время, отдельные тарифы и часть товаров продолжили дорожать.

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Что подешевело больше всего

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%.

Наиболее заметно подешевели яйца — на 27,8%. Также на 3,7−0,6% снизились цены на овощи, продукты переработки зерновых, сало, фрукты, сахар, рис и мясо птицы.

Одежда и обувь подешевели на 2,3%. В частности, обувь стала дешевле на 3,0%, одежда — на 1,9%.

Топливо и смазки в июне снизились в цене на 1,6%. Это частично сдержало рост транспортной группы, хотя отдельные виды пассажирских перевозок подорожали.

Что продолжило дорожать

Несмотря на всеобщее снижение цен за месяц, часть товаров и услуг подорожала. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,4%. Основная причина — подорожание табачных изделий на 1,8%.

Среди продуктов на 1,7−1,0% подорожали масло подсолнечное, рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия и хлеб.

Цены и тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,9%. Главным фактором явилось повышение тарифов на водоснабжение на 15,3% и канализацию на 14,6%.

Транспорт в среднем подорожал на 0,2%. Это произошло в основном из-за роста стоимости проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 3,4% и автодорожном пассажирском транспорте на 1,2%.

Инфляция замедляется, но давление сохраняется

Июньская дефляция не означает, что ценовое давление исчезло. Часть удешевления носит сезонный характер: летом обычно дешевеют отдельные продукты, прежде всего овощи, фрукты и яйца. Также на месячную динамику повлияло снижение цен на горючее и сезонные скидки на одежду и обувь.

В то же время базовая инфляция в годовом измерении остается выше общего показателя — 8,1% против 7,2%. Это свидетельствует, что более устойчивые компоненты потребительской корзины все еще дорожают быстрее общего индекса.

Как ранее писал Минфин, в мае инфляция в Украине составляла 0,9% в месяц и 8,2% в годовом измерении. Итак, в июне годовой показатель заметно замедлился, но главные риски для цен остаются: издержки бизнеса, тарифы, курс гривны, цены на горючее и последствия войны для логистики и производства.

Для потребителей июньские данные означают краткосрочное облегчение по отдельным товарам. Но для бюджета домохозяйств ситуация остается неравномерной: одни позиции дешевеют сезонно, в то время как услуги, тарифы, табак, хлеб и часть базовых продуктов продолжают дорожать.