Украина признана одной из лучших стран в сфере взаимодействия с кредиторами

Украина вернулась к оценке Института международных финансов (IIF) и сразу ворвалась в десятку лучших стран мира по уровню долговой прозрачности и качеству отношений с инвесторами. В отчете за 2026 год страна заняла место среди лидеров, оставив позади 47 других стран с развивающимися рынками. Об этом сообщает Минфин Украины.

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Общая оценка составляет 45,2 балла из 50 возможных, и это значительно больше среднемирового показателя (40,5). К тому же оценка долговой прозрачности Украины составляет 11 баллов из 13, что существенно выше среднего показателя выборки из 60 стран (9,6).

Что такое IIF и почему этот рейтинг имеет значение?

Институт международных финансов (IIF) — это «клуб» крупнейших мировых банков и портфельных инвесторов. Их отчет является своеобразным «аудитом доверия». Эксперты оценивают не насколько страна богата, а насколько она предсказуема и понятна в общении со своими кредиторами.

Для инвесторов прозрачность — это способ снизить так называемый «налог на страх» (премию за неопределенность). Когда государство своевременно и ясно объясняет, что происходит с его бюджетом и долгами, инвесторы не закладывают в стоимость кредитов риски от неизвестности. Это называют «дивидендом прозрачности»: чем лучше коммуникация, тем дешевле страна может одалживать деньги.

Украина получила высокие баллы благодаря нескольким ключевым подходам, которые стали нашей визитной карточкой:

Вся долговая отчетность публикуется своевременно, подробно и в легко анализируемых форматах. Наличие качественных IR-ресурсов (ресурсов для инвесторов) на английском и украинском языках. Постоянные встречи и конференц-звонки с кредиторами, где на вопросы отвечают чиновники, а не дежурные клерки. Минфин всегда слышит замечания инвесторов и учитывает их в дальнейшей работе.

Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца отмечает, что даже во время войны Украина пытается играть по самым высоким мировым стандартам. Несмотря на обстрелы и блекауты, Украина не прекратила прозрачное общение, ведь доверие — это ресурс, который невозможно купить, но можно выстроить последовательной откровенностью.

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