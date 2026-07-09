Кабмин создал межведомственную рабочую группу для решения проблем малого бизнеса

Правительство создало межведомственную рабочую группу по рассмотрению предложений по решению проблемных вопросов в сфере развития микро- и малого предпринимательства и самозанятости. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 8 июля, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

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Отмечается, что межведомственная группа собирает предложения от предпринимателей, бизнес-объединений, общин, экспертов и органов власти и будет прорабатывать их, чтобы принимать конкретные решения.

Основные вопросы

В фокусе ее работы вопрос, с которыми предприниматели сталкиваются каждый день:

запуск и развитие собственного дела,

возобновление или масштабирование бизнеса,

регуляторные барьеры,

административные и разрешительные процедуры,

доступ к государственным программам поддержки и цифровым сервисам.

Платформа «Пульс»

Одним из источников предложений для группы станет платформа «Пульс». Обращения, которые бизнес представляет через «Пульс», будут передаваться на рассмотрение межведомственной рабочей группы.

«Это усиливает оба инструмента: группа работает с реальными запросами бизнеса, а „Пульс“ работает как постоянный канал, обращения через которые доходят до конкретных изменений», — говорится в сообщении.

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Кто возглавит группу

Межведомственную группу возглавит Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. В ее состав войдут заместитель председателя группы, председатель Государственной регуляторной службы, представители секретариата Кабинета Министров и Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, народные депутаты, бизнес-омбудсмен, а также представители местного самоуправления, бизнес-ассоциаций, научных учреждений и экспертной среды.

«Ожидается, что работа межведомственной группы поможет быстрее выявлять системные барьеры для предпринимателей, усилит координацию между органами власти и бизнесом и будет способствовать формированию более простых и понятных условий для ведения микро- и малого бизнеса в Украине», — заявили в министерстве.