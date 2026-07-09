Кабмин создал межведомственную рабочую группу для решения проблем малого бизнеса

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июля 2026, 14:56 Читати українською

Кабмин создал межведомственную рабочую группу для решения проблем малого бизнеса

Правительство создало межведомственную рабочую группу по рассмотрению предложений по решению проблемных вопросов в сфере развития микро- и малого предпринимательства и самозанятости. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 8 июля, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кабмин создал межведомственную рабочую группу для решения проблем малого бизнеса
Фото: magnific

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что межведомственная группа собирает предложения от предпринимателей, бизнес-объединений, общин, экспертов и органов власти и будет прорабатывать их, чтобы принимать конкретные решения.

Основные вопросы

В фокусе ее работы вопрос, с которыми предприниматели сталкиваются каждый день:

  • запуск и развитие собственного дела,
  • возобновление или масштабирование бизнеса,
  • регуляторные барьеры,
  • административные и разрешительные процедуры,
  • доступ к государственным программам поддержки и цифровым сервисам.

Платформа «Пульс»

Одним из источников предложений для группы станет платформа «Пульс». Обращения, которые бизнес представляет через «Пульс», будут передаваться на рассмотрение межведомственной рабочей группы.

«Это усиливает оба инструмента: группа работает с реальными запросами бизнеса, а „Пульс“ работает как постоянный канал, обращения через которые доходят до конкретных изменений», — говорится в сообщении.

Читайте также: Украинский бизнес сохраняет оптимизм, но темпы восстановления слабеют

Кто возглавит группу

Межведомственную группу возглавит Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. В ее состав войдут заместитель председателя группы, председатель Государственной регуляторной службы, представители секретариата Кабинета Министров и Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, народные депутаты, бизнес-омбудсмен, а также представители местного самоуправления, бизнес-ассоциаций, научных учреждений и экспертной среды.

«Ожидается, что работа межведомственной группы поможет быстрее выявлять системные барьеры для предпринимателей, усилит координацию между органами власти и бизнесом и будет способствовать формированию более простых и понятных условий для ведения микро- и малого бизнеса в Украине», — заявили в министерстве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
VladimirVG
VladimirVG
9 июля 2026, 15:11
#
Перефразуючи старий анекдот.
Зустріч Мінфіну з малим бізнесом.
Мінфін з трибуни: «Тепер ми будемо жити краще…»
Голос із залу: «А ми?»
+
0
JWT
JWT
9 июля 2026, 15:23
#
Треба створити робочу групу для вирішення проблем робочих груп
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами