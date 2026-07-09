Плательщики единого социального взноса (ЕСВ) могут быстро представить справку-расчет для выплаты заработной платы в электронной форме через Электронный кабинет. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Налоговая объяснила, как плательщикам ЕСВ подать справку-расчет на выплату зарплаты через Электронный кабинет
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Отмечается, что контролирующие органы безотлагательно рассматривают и согласовывают такие справки.
Причины отказа
При этом отказ возможен только в трех случаях:
- справка подана не по установленной форме;
- в документе содержится недостоверная информация;
- документ представлен не в тот контролирующий орган, где плательщик состоит на учете.
Как подать справку
Для предоставления справки необходимо войти в Электронный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи, Дия. Подписи, BankID или MobileID.
В разделе «Ввод отчетности» можно сформировать и отправить справку-расчет:
- по форме J1330001 — для юридических лиц;
- по форме F1330001 — для физических лиц.
После поступления документа в контролирующий орган производится его автоматизированная проверка. По ее результатам плательщик получает первую квитанцию. Если документ содержит ошибки или не соответствует установленным требованиям, в квитанции будут указаны причины непринятия.
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При успешном прохождении проверки формируется вторая квитанция, подтверждающая принятие и регистрацию документа или содержащая уведомление о его неприятии с указанием причин.
Отслеживание статуса
Статус рассмотрения справки и дату регистрации можно просмотреть в частной части Электронного кабинета в разделе «Входящие/исходящие документы». Конкретно дата регистрации считается днем получения документа контролирующим органом.
После рассмотрения согласованная справка-расчет или решение об отказе направляются плательщику через электронный кабинет.
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