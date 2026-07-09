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9 июля 2026, 14:33 Читати українською

Налоговая объяснила, как плательщикам ЕСВ подать справку-расчет на выплату зарплаты через Электронный кабинет

Плательщики единого социального взноса (ЕСВ) могут быстро представить справку-расчет для выплаты заработной платы в электронной форме через Электронный кабинет. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Налоговая объяснила, как плательщикам ЕСВ подать справку-расчет на выплату зарплаты через Электронный кабинет
Фото: magnific

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Отмечается, что контролирующие органы безотлагательно рассматривают и согласовывают такие справки.

Причины отказа

При этом отказ возможен только в трех случаях:

  • справка подана не по установленной форме;
  • в документе содержится недостоверная информация;
  • документ представлен не в тот контролирующий орган, где плательщик состоит на учете.

Как подать справку

Для предоставления справки необходимо войти в Электронный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи, Дия. Подписи, BankID или MobileID.

В разделе «Ввод отчетности» можно сформировать и отправить справку-расчет:

  • по форме J1330001 — для юридических лиц;
  • по форме F1330001 — для физических лиц.

После поступления документа в контролирующий орган производится его автоматизированная проверка. По ее результатам плательщик получает первую квитанцию. Если документ содержит ошибки или не соответствует установленным требованиям, в квитанции будут указаны причины непринятия.

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При успешном прохождении проверки формируется вторая квитанция, подтверждающая принятие и регистрацию документа или содержащая уведомление о его неприятии с указанием причин.

Отслеживание статуса

Статус рассмотрения справки и дату регистрации можно просмотреть в частной части Электронного кабинета в разделе «Входящие/исходящие документы». Конкретно дата регистрации считается днем получения документа контролирующим органом.

После рассмотрения согласованная справка-расчет или решение об отказе направляются плательщику через электронный кабинет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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