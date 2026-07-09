Swift запускает блокчейн-систему для круглосуточных международных платежей

Swift, чьей системой обмена сообщениями банки ежедневно пользуются для миллионов транзакций, объявил о готовности к первым запускам своей новой блокчейн-платформы. Она создана для того, чтобы сделать трансграничные переводы быстрыми и круглосуточными. Об этом сообщает Bloomberg.

В четверг, 9 июля, в Swift заявили, что 17 банков из разных уголков мира уже готовятся протестовать реальные транзакции посредством так называемых токенизированных депозитов на базе новой системы. Токенизированные депозиты — это цифровые аналоги обычных остатков на банковских счетах клиентов, которые теперь можно мгновенно переводить через блокчейн-сеть.

Деньги без выходных и перерывов на ночь

Благодаря новому цифровому реестру Swift банки смогут перечислять средства клиентов за пределами стандартного рабочего времени — в том числе ночью и выходными. Проведение финальных расчетов при этом будет происходить уже через традиционные системы.

В Swift отметили, что к первым испытаниям присоединились такие финансовые гиганты, как HSBC Holdings Plc, Citigroup Inc., Bank of New York Mellon Corp., Standard Chartered Plc и UBS Group AG.

Проблема совместимости и движение рынка

Банки и операторы финансовой инфраструктуры тестируют блокчейн-технологии уже годами, однако до сих пор мало проекты стали по-настоящему массовыми в коммерческом секторе. Одним из основных препятствий оставалась совместимость: многие учреждения строили собственные изолированные платформы, которые просто не могли взаимодействовать с чужими системами.

Сейчас финансовый и криптографический мир активно объединяют усилия, чтобы решить эту проблему. Только на прошлой неделе более 100 финансовых компаний объявили об объединении для запуска общего стейблкоина — цифрового токена, привязанного к реальному активу (например, к доллару), который все чаще используются для ежедневных расчетов.

Кроме того, в июне группа крупных банков США анонсировала создание совместной сети под руководством компании The Clearing House. Этот проект должен соединить токенизированные банковские депозиты с привычными платежными системами.

Напомним

Swift впервые раскрыла планы по созданию собственной блокчейн-системы в сентябре прошлого года. Тогда разработчики заявили, что их главная цель — разрешить клиентам проводить операции с самыми разными видами цифровых активов, включая стейблкоины и другие токенизированные активы.

Сегодня Swift является ключевой артерией глобального финансового мира. Организация обеспечивает безопасный обмен сообщениями между 11 500 банками и финансовыми учреждениями более чем в 200 странах и территориях, направляя транзакции на триллионы долларов.