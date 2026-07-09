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9 июля 2026, 11:28 Читати українською

НБУ запретил инкассаторам принимать наличные деньги от клиентов в своем офисе

Вступило в силу новое постановление НБУ № 74, которое изменяет правила работы инкассаторских компаний. Главная новация: инкассатор больше не может обналичивать непосредственно от клиента в собственном помещении. Об этом сообщает сайт Liga Zakon .

Вступило в силу новое постановление НБУ № 74, которое изменяет правила работы инкассаторских компаний.

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Ранее предприятие могло самостоятельно привезти выручку в кассу инкассаторской компании, вместо того чтобы ждать бригаду по маршруту. Эта практика удобна для бизнеса, но НБУ ее закрывает. Так работавшим компаниям придется перестроить процесс приема средств.

Постановление содержит еще несколько существенных изменений:

  1. Хранение наличных денег в хранилище теперь касается исключительно банков. Раньше формулировка охватывала «других юридических лиц» — теперь этот вариант убран. Инкассаторские компании должны проверить, не сохраняют ли они наличные деньги небанковских контрагентов на основании старой нормы.
  2. Выбор счета для зачисления выручки не является автоматическим правом клиента «по собственному выбору». Теперь он привязан к условиям конкретного договора.
  3. Терминология обновлена: «платежное поручение» везде заменено «платежной инструкцией» в соответствии с Законом о платежных услугах.
  4. Список актов, соответствие которым НБУ проверяет такие компании во время плановых проверок, расширен.

Для бизнеса, привыкшего самостоятельно привозить наличные деньги к инкассатору, изменения ощутимы уже сейчас: постановление вступило в силу с 4 июля и ни одного переходного периода не предусмотрено.

Бизнесу и предпринимателям следует пересмотреть действующие договоры с инкассаторами и уточнить, как сейчас организован прием средств.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
youknow
youknow
9 июля 2026, 11:42
#
Цім показано відношення до бізнесу: «Ця практика зручна для бізнесу, але НБУ її закриває» або «постанова набрала чинності з 4 липня і жодного перехідного періоду не передбачено».
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