В первом полугодии 2026 автопарк Украины пополнили 15 221 транспортное средство с нулевым уровнем выбросов — BEV. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает «Укравтопром».
Спрос на электромобили в Украине за полгода сократился вдвое
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Основную часть регистраций составляли легковые электромобили — 14 404 единицы. Их количество сократилось на 53% по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Коммерческие электромобили зарегистрировали 817 единиц. В этом сегменте спад был более мягким — 17%.
Новые электромобили
Доля новой техники в регистрациях BEV составила 19%. В прошлом году этот показатель был почти таким же — 18%. Это означает, что рынок и дальше в значительной степени зависит от импорта подержанных электромобилей.
Самым популярным новым электромобилем в первом полугодии стал BYD Leopard 3−421 регистрация.
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В топ-5 новых электромобилей вошли:
- BYD Leopard 3 — 421 авто;
- BYD Sea Lion 06 EV — 359 авто;
- Zeekr 001 — 229 авто;
- Volkswagen ID.UNYX — 203 авто;
- Zeekr 7X — 172 авто.
Рейтинг новых электромобилей показывает усиление китайских брендов. У топ-5 сразу четыре модели представлены китайскими производителями или марками, связанными с китайским рынком.
Подержанные электромобили
Среди впервые реализуемых в Украине подержанных электромобилей лидером остался Nissan Leaf. За шесть месяцев украинскую регистрацию получили 1592 таких авто.
В пятерку самых популярных подержанных электромобилей вошли:
- Nissan Leaf — 1592 авто;
- Tesla Model Y — 1468 авто;
- Tesla Model 3 — 1355 авто;
- Chevrolet Bolt — 613 авто;
- Renault Zoe — 553 авто.
Этот список показывает, что на вторичном рынке спрос сохраняется, прежде всего, на хорошо известные модели с широкой базой пользователей, доступными запчастями и понятной историей эксплуатации. Nissan Leaf остается самым массовым вариантом, тогда как Tesla Model Y и Model 3 удерживают сильные позиции среди покупателей, ищущих больший запас хода и более высокий класс авто.
Почему рынок просел
Падение спроса на электромобили происходит на фоне изменения структуры всего авторынка. В первом полугодии 2026 года доля электромобилей среди импортируемых подержанных автомобилей также сократилась — с 22% в прошлом году до 11% в этом году.
Для покупателей все большее значение имеют не только цена самого авто, но и стоимость ремонта, состояние батареи, доступность зарядной инфраструктуры и прогнозируемая ликвидность машины на вторичном рынке. На этом фоне часть спроса могла сместиться в сторону бензиновых, дизельных или гибридных моделей.
Как ранее писал «Минфин», в первом полугодии 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 62% украинского рынка новых легковых автомобилей, в то время как доля электромобилей в этом сегменте снизилась до 8,3%.
Для рынка электромобилей это означает переход в более сдержанную фазу после периода быстрого роста. Покупатели осторожнее, а выбор электрокара все чаще зависит не от моды на технологию, а от практических расчетов: цены, запаса хода, стоимости батареи, сервиса и возможности заряжать авто в повседневном режиме.
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