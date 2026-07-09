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9 июля 2026, 10:10 Читати українською

Спрос на электромобили в Украине за полгода сократился вдвое

В первом полугодии 2026 автопарк Украины пополнили 15 221 транспортное средство с нулевым уровнем выбросов — BEV. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает «Укравтопром».

В первом полугодии 2026 автопарк Украины пополнили 15 221 транспортное средство с нулевым уровнем выбросов — BEV.

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Основную часть регистраций составляли легковые электромобили — 14 404 единицы. Их количество сократилось на 53% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Коммерческие электромобили зарегистрировали 817 единиц. В этом сегменте спад был более мягким — 17%.

Новые электромобили

Доля новой техники в регистрациях BEV составила 19%. В прошлом году этот показатель был почти таким же — 18%. Это означает, что рынок и дальше в значительной степени зависит от импорта подержанных электромобилей.

Самым популярным новым электромобилем в первом полугодии стал BYD Leopard 3−421 регистрация.

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В топ-5 новых электромобилей вошли:

  1. BYD Leopard 3 — 421 авто;
  2. BYD Sea Lion 06 EV — 359 авто;
  3. Zeekr 001 — 229 авто;
  4. Volkswagen ID.UNYX — 203 авто;
  5. Zeekr 7X — 172 авто.

Рейтинг новых электромобилей показывает усиление китайских брендов. У топ-5 сразу четыре модели представлены китайскими производителями или марками, связанными с китайским рынком.

Подержанные электромобили

Среди впервые реализуемых в Украине подержанных электромобилей лидером остался Nissan Leaf. За шесть месяцев украинскую регистрацию получили 1592 таких авто.

В пятерку самых популярных подержанных электромобилей вошли:

  1. Nissan Leaf — 1592 авто;
  2. Tesla Model Y — 1468 авто;
  3. Tesla Model 3 — 1355 авто;
  4. Chevrolet Bolt — 613 авто;
  5. Renault Zoe — 553 авто.

Этот список показывает, что на вторичном рынке спрос сохраняется, прежде всего, на хорошо известные модели с широкой базой пользователей, доступными запчастями и понятной историей эксплуатации. Nissan Leaf остается самым массовым вариантом, тогда как Tesla Model Y и Model 3 удерживают сильные позиции среди покупателей, ищущих больший запас хода и более высокий класс авто.

Почему рынок просел

Падение спроса на электромобили происходит на фоне изменения структуры всего авторынка. В первом полугодии 2026 года доля электромобилей среди импортируемых подержанных автомобилей также сократилась — с 22% в прошлом году до 11% в этом году.

Для покупателей все большее значение имеют не только цена самого авто, но и стоимость ремонта, состояние батареи, доступность зарядной инфраструктуры и прогнозируемая ликвидность машины на вторичном рынке. На этом фоне часть спроса могла сместиться в сторону бензиновых, дизельных или гибридных моделей.

Как ранее писал «Минфин», в первом полугодии 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 62% украинского рынка новых легковых автомобилей, в то время как доля электромобилей в этом сегменте снизилась до 8,3%.

Для рынка электромобилей это означает переход в более сдержанную фазу после периода быстрого роста. Покупатели осторожнее, а выбор электрокара все чаще зависит не от моды на технологию, а от практических расчетов: цены, запаса хода, стоимости батареи, сервиса и возможности заряжать авто в повседневном режиме.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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