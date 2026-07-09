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9 июля 2026, 8:00 Читати українською

НБУ обновил правила оценки банков: как изменятся требования к капиталу

Национальный банк согласовал порядок осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы с новым процессом установления по результатам SREP повышенных пруденциальных нормативов для банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк согласовал порядок осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы с новым процессом установления по результатам SREP повышенных пруденциальных нормативов для банков.

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Оценка стойкости

Ключевые подходы к оценке устойчивости сохранены. Она по-прежнему будет проводиться в три этапа:

  1. Оценка качества активов (asset quality review — AQR) независимыми аудиторами для всех банков;
  2. Экстраполяция результатов AQR для всех банков (при необходимости);
  3. Стресс-тестирование для банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическому сценарию (для крупнейших банков).

Что изменилось

Для банков, проходящих оценку только по двум этапам, отменяются требования об определении необходимых уровней нормативов достаточности капитала по результатам оценки устойчивости. Эти результаты будут непосредственно учитываться в повышенных пруденциальных нормативах по результатам SREP.

Для банков, проходящих оценку устойчивости по трем этапам, необходимые уровни нормативов достаточности капитала будут утверждаться на уровне, который будет соответствовать большему из двух значений: расчетному необходимому уровню, определенному по результатам стресс-тестирования, или общим требованиям к капиталу (ОCR, Overall Capital Requirement).

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В то же время оптимизирован процесс оценки устойчивости, а именно:

  • банки должны обеспечить достижение необходимых уровней достаточности капитала к концу года, в котором осуществлялась оценка устойчивости, и содержать их до конца следующего года, в котором по результатам последующей оценки банка будут утверждены другие необходимые уровни;
  • и только в случае недостижения банком необходимых уровней достаточности капитала до конца года или их нарушения в дальнейшем — банки должны составить и выполнить программы капитализации/реструктуризации.

Для учета европейских подходов изменения также предусматривают определение по результатам оценки устойчивости необходимого уровня коэффициента левериджа (LR). В то же время введение соответствующего требования отсрочено во времени.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 08 июля 2026 № 77, которое вступает в силу с 09 июля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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