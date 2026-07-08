В Украине меняют правила выдачи и обмена водительских удостоверений — МВД

Правительство приняло изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Об этом написал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Что изменится?

Срок действия водительских прав будет зависеть от категории транспортного средства:

15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);

5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).

После восстановления обязательных медицинских осмотров при обмене удостоверений регулярное подтверждение состояния здоровья станет обязательным условием для продления права управления транспортом. Для владельцев легковых авто и мотоциклов это происходит раз в 15 лет, а для водителей, перевозящих пассажиров или грузы, раз в 5 лет.

В то же время уже выданные удостоверения остаются в силе до истечения срока, указанного в документе.

При плановом обмене удостоверение повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется, если иное не предусмотрено законодательством.

Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.