США позволят Украине производить системы Patriot — Трамп

Соединенные Штаты предоставит Украине право производить зенитно-ракетные комплексы Patriot и передадут необходимые технологии. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Американский лидер отметил, что Вашингтон готов поделиться технологиями и продемонстрировать Киеву процесс создания этих систем ПВО.

«Мне птичка нашептала, что мы дадим им (украинцам) право делать Patriot, мы покажем, как их делать», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что речь идет о сложной технической разработке, однако выразил уверенность, что украинская сторона способна быстро освоить этот процесс.

Дальнобойные удары как инструмент принуждения к миру

Кроме того, Трамп заявил, что украинские дальнобойные удары по территории России могут приблизить к завершению войны.

В ходе встречи журналисты попросили его прокомментировать применение Украиной дальнобойного оружия. В ответ слово взял госсекретарь США Марко Рубио, который сообщил, что Киев и Вашингтон обсуждают возможности наносить удары вглубь территории России, чтобы заставить Москву почувствовать сложность защиты собственного воздушного пространства.

По словам Рубио, в США надеются, что это создаст условия для начала переговоров по прекращению войны.

«Это эскалация, но это эскалация, которая может привести к завершению войны», — заявил Трамп.

В то же время, президент США отметил, что работа над мирным соглашением продолжается уже длительное время и остается непростой.

«Это соглашение в работе уже долго, у него есть плюсы и минусы», — сказал он.

Также Трамп сравнил войну между россией и Украиной с «дракой двоих в парке», добавив, что «иногда, может, нужно дать им подраться».

Напомним

«Минфин» писал, что в 2025 году во время международной выставки вооружений DSEI в Лондоне, министр обороны Украины Денис Шмигаль провел встречу с руководителем немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армином Паппергером. По итогам переговоров стало известно, что компания построит новый завод по производству боеприпасов.