В среду, 8 июля, стоимость большинства видов бензина, дизеля и автогаза на АЗС почти не изменилась. При этом больше подешевел бензин А-92. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС: сколько стоит топливо в Украине 8 июля
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Средние цены на топливо
Средние цены на заправках страны зафиксировались на следующих отметках:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 2 копейки до 78,70 грн/л;
- Бензин А-95 остался без изменений, его средняя цена составляет 74,57 грн/л;
- Бензин А-92 подешевел на 11 копеек до 69,40 грн/л;
- Дизельное горючее не изменилось, его цена составляет 75,92 грн/л;
- Автомобильный газ подешевел на 3 копейки до 40,07 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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