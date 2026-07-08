UniCredit приближается к поглощению Commerzbank

Главный исполнительный директор итальянского UniCredit Андреа Орчел максимально приблизился к установлению контроля над немецким Commerzbank. По истечении срока подачи заявок в рамках тендерного предложения инвесторы согласились продать такое количество акций, позволяющее итальянскому банку увеличить свою потенциальную долю до 47,6%. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно обнародованному в среду заявлению, в дедлайн 3 июля были предъявлены акции, составляющие 17,6% капитала Commerzbank, в том числе более 5% — во время двухнедельного возобновления приема заявок. UniCredit уже владел чуть менее 30%, учитывая прямые акции и деривативы, которые можно конвертировать в капитал.

Такой результат открывает Орчелу путь к фактическому контролю над Commerzbank после двух лет усилий, вызвавших серьезное недовольство от Франкфурта до Берлина. Полное поглощение станет крупнейшим банковским соглашением в Европе за последние два десятилетия. Оно превратит итальянский банк в доминантную силу в Германии, а также усугубит его присутствие в Польше.

Усиление переговорных позиций

«Этот шаг означает очередной этап на пути де-факто контроля над немецким банком. Путь к полной интеграции остается долгим и сложным, связан с регуляторными, политическими и операционными вызовами в Германии. Тем не менее, Орчел существенно укрепил свои переговорные позиции», — отметил Николо Нунциата, стратег по акциям и мультиактивам в Banca Finint.

Как только UniCredit получит право собственности на новые акции, Орчел, вероятно, сможет назначить своих представителей в наблюдательный совет, который откроет путь для стратегических шагов или изменений в руководстве. Однако сопротивление со стороны немецкого правительства, главного исполнительного директора Commerzbank Беттины Орлопп и представителей профсоюзов может осложнить эти усилия, поскольку немецкий банк не демонстрирует никаких признаков капитуляции.

«Мы будем продолжать фокусироваться на интересах наших клиентов, сотрудников и акционеров», — заявили в Commerzbank в среду.

В банке также добавили, что предъявленные к выкупу акции исходят преимущественно от банков и связанных с UniCredit сторон, тогда как на долю институциональных и розничных инвесторов приходится всего около 2%.

Регуляторные согласования и права голоса

Любые действия Орчела по установлению контроля, вероятно, придется отложить, пока UniCredit не получит необходимых регуляторных разрешений на право собственности. Это включает одобрение от Европейского центрального банка (ЕЦБ) на увеличение прямой доли более 30%. По словам Орчела, этот процесс может занять от трех до шести месяцев.

ЕЦБ также может потребовать от UniCredit консолидировать баланс Commerzbank в свою отчетность, если придет к выводу, что итальянский банк получил фактический контроль, что, как отмечал Орчел, увеличит требования к его капиталу.

«UniCredit стремится продолжать конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, одновременно проходя необходимые регуляторные и надзорные процедуры по своим инвестициям», — говорится в заявлении итальянского банка.

Доля UniCredit составляет 49,65% прав голоса в Commerzbank, поскольку казначейские акции немецкого банка не голосуют. По заявлению UniCredit, их доля формально возрастет до этого уровня, как только Commerzbank аннулирует эти акции, как он и обязался сделать.

Падение акций

В среду, 8 июля, акции обоих банков снизились на фоне всеобщего падения на фондовых рынках: бумаги UniCredit в Милане потеряли 3,6%, а акции Commerzbank во Франкфурте упали на 1,5%. UniCredit предложил 0,485 собственной акции за каждую акцию Commerzbank, оценивавшую немецкого конкурента примерно в 43 млрд евро по состоянию на закрытие торгов во вторник.

Возможные сценарии развития событий

Ранее UniCredit очертил три потенциальных сценария своего предложения. Первый — сохранение доли на уровне около 30% - уже пройдено. Второй предполагает переход UniCredit на контролирующие позиции, где процессом будет управлять его немецкое подразделение HVB. Самым амбициозным вариантом остается полное слияние при выкупе достаточного количества акций.

Гендиректор Commerzbank Беттина Орлопп заявила, что если после завершения сделки доля UniCredit останется ниже 50%, банк окажется в стратегическом тупике, что станет «путем к страданиям». Она также назвала предложение UniCredit заниженным и предупредила о возможных потерях доходов.

Правительство Германии, которое является вторым по величине акционером Commerzbank с долей около 12%, неоднократно исключало возможность продажи своего пакета UniCredit и призвало Орчела отказаться от своих намерений.

В начале этого года немецкие чиновники даже неофициально обращались в другие европейские банки, чтобы выяснить, может ли стратегический инвестор выкупить долю или вообще поглотить Commerzbank, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Хотя власти Германии признают, что вряд ли смогут помешать UniCredit покупать новые акции, ее оппозиция способна усложнить итальянскому банку сбор голосов, необходимых на собрании акционеров для проведения серьезных изменений в Commerzbank.

Сейчас главный вопрос для Орчела состоит в том, как наращивать свой текущий пакет. UniCredit уже заявляли, что могут покупать больше акций на открытом рынке после получения регуляторных разрешений. Банк также может запустить еще одно тендерное предложение или реструктуризировать существующие деривативы, чтобы получить больше реальных акций.

Полное поглощение означает радикальные изменения для Commerzbank. Орчел отмечал, что стремится сократить не менее 5 000 рабочих мест и свернуть международную сеть банка. Орлопп утверждает, что это подорвет саму бизнес-модель учреждения.

«Впереди еще могут быть неожиданные повороты, но вектор движения становится все более четким. «Финал может затянуться на месяцы, но становится все труднее представить, что все это не закончится полным поглощением», — прокомментировал Коул Смид, генеральный директор американской инвестиционной компании Smead Capital Management, владеющей акциями UniCredit.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2026 года итальянская финансовая группа UniCredit инициировала добровольное предложение по обмену акций для поглощения немецкого Commerzbank, оценив актив в 35 миллиардов евро. Этот шаг имел целью легально обойти антимонопольные лимиты законодательства ФРГ на фоне категорического несогласия со стороны правительства Германии.