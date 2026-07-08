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8 июля 2026, 13:25 Читати українською

Почему в Volkswagen вместо Golf скоро будут собирать танки

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen рассматривает возможность сокращения до 100 тысяч сотрудников по всему миру — вдвое больше, чем предполагал ранее объявленный план. Об этом сообщил в пятницу, 26 июня, экономический журнал Manager Magazin со ссылкой на источники компании.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen рассматривает возможность сокращения до 100 тысяч сотрудников по всему миру — вдвое больше, чем предполагал ранее объявленный план.

Новый план реструктуризации концерна

По данным издания, глава Volkswagen Оливер Блум (Oliver Blume) уже представил правлению новый план реструктуризации концерна к 2030 году. Ранее автопроизводитель заявлял, что с целью экономии сократит к 2030 году около 50 тысяч рабочих мест.

Помимо сокращения персонала, компания «в среднесрочной перспективе» намерена прекратить производство на четырех заводах в Германии, пишет Manager Magazin. Речь идет о предприятиях Volkswagen в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также заводе «дочки» VW — Audi — в Неккарсульме. Руководство Volkswagen также обсуждает изменение структуры бизнеса. По данным журнальчика, основной бренд Volkswagen и подразделение по выпуску комплектующих могут выделить в отдельные компании.

О том, почему известный автопроизводитель столкнулся с серьезными проблемами, на своей странице в ФБ размышляет экс-президент Киевстара Петр Чернышев.

На что готов Volkswagen ради спасения основного бизнеса

Я думаю, все знают, что существует такая компания Volkswagen — символ европейского индустриального могущества. И вот они решили, что им нужно срочно уволить людей. Причем не просто «оптимизировать» пару отделов, а сократить до 100 тысяч рабочих мест!

Для понимания масштаба: всего у них 625 000 сотрудников по миру. То есть, без работы останется каждый шестой. Все эти исторические реструктуризации прошлого типа General Motors в 90-х (74 тысячи) или легендарный погром в IBM (60 тысяч) — это теперь не вершина.

А теперь следите за логикой менеджмента. Первоначально план был более скромный — убрать 50 тысяч мест в Германии к 2030 году. Но новый СЕО Оливер Блюм посмотрел на свежие таблички в Excel и понял, что математика не сходится. Решили бросить еще 50 тысяч.

Зачем? А все потому, что компания имеет железобетонную цель — экономить по 6 миллиардов евро ежегодно. Денег настолько не хватает, что они уже продали свое успешное подразделение морских двигателей американцам за 7,4 миллиарда. Все бросают на спасение основного бизнеса.

Китайские авто — пол беды

Откуда такая паника? Ответ прост — Китай. Потому что китайцы просто пришли и завалили Европу своими машинами. Только за первые пять месяцев каждый десятый новый автомобиль в европейском регионе — из Поднебесной.

Но списывать все только на китайцев это очень удобная отмазка. VW потратил просто горы денег на разработку, но так и не смог сделать для Европы адекватный, конкурентный электромобиль (EV). Их собственное софтверное подразделение Cariad умудрилось принести, по оценкам, более 20 миллиардов евро убытков из-за отмененных функций и задержек выпуска новых моделей.

В итоге немцы плюнули и пошли покупать рабочий софт у американского стартапа Rivian еще почти за 6 миллиардов долларов. Зато цены на их привычные бензиновые авто (ICE) взлетели в какой-то космос — статистика говорит, что новые авто в Европе с 2019 года подорожали на 10−24%, в то время как качество, по ощущениям покупателей, ощутимо пробило дно.

Ну и вишенка на торте — сам европейский рынок новых автомобилей очень сильно просел. Например, на таком крупном рынке как французский, продажи упали на 22% (с 2,2 млн до 1,7 млн авто) по сравнению с доковидным 2019 годом. То есть покупать в целом стали меньше, а то, что сейчас предлагают немцы, слишком дорого и уже не тянет на статус легенды.

И здесь — внимание, главный факт! Начинается политика. Поскольку провинция Нижняя Саксония владеет 20% акций VW, местный премьер предложил… собирать китайские машины на немецких заводах! А если китайцы откажутся — просто отдать эти заводы оборонным компаниям.

Представьте себе: приходите вы в салон за новым пассажирским Golf, а менеджер предлагает вам оформить в лизинг бронетранспортер с пулеметом. Ибо конвейер немного перепрофилировали под актуальные нужды. Чувствуется уровень государственного оптимизма — правда?

Профсоюзы от такой мудрости, конечно, шокированы и пообещали оказать жесткое сопротивление.

Но лично мое видение с дивана, что ни один мощный профсоюз и ни один чиновник не заставит покупателя выбрать более дорогую европейскую машину, если рядом стоит более дешевый и более технологичный китайский электромобиль.

Когда менеджмент годами игнорирует реальность и проигрывает конкуренцию, кончается все всегда одинаково — суровой арифметикой. И тогда, вместо рассказов о светлом будущем, приходится увольнять 100 тысяч человек. А что вы думаете? Может ли государство эффективно управлять автопромом?

Источник: Минфин
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