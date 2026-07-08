Чому насправді у Volkswagen замість Golf скоро збиратимуть танки

Німецький автомобільний концерн Volkswagen розглядає можливість скорочення до 100 тисяч співробітників по всьому світу — вдвічі більше, ніж передбачав раніше оголошений план. Про це повідомив у п'ятницю, 26 червня, економічний журнал Manager Magazin з посиланням на джерела в компанії.

Новий план реструктуризації концерну

За даними видання, глава Volkswagen Олівер Блуме (Oliver Blume) вже представив правлінню новий план реструктуризації концерну до 2030 року. Раніше автовиробник заявляв, що з метою економії скоротить до 2030 року близько 50 тисяч робочих місць.

Крім скорочення персоналу, компанія" в середньостроковій перспективі «має намір припинити виробництво на чотирьох заводах в Німеччині, пише Manager Magazin. Йдеться про підприємства Volkswagen в Ганновері, Цвіккау і Емдені, а також заводі «дочки» VW — Audi — в Неккарсульме. Керівництво Volkswagen також обговорює зміну структури бізнесу. За даними журналу, основний бренд Volkswagen і підрозділ з випуску комплектуючих можуть виділити в окремі компанії.

Про те, чому відомий автовиробник стикнувся с серйозними проблемами, на свойї сторінці в ФБ розмірковує екс-президент Київстару Петро Чернишов.

На що готовий Volkswagenзаради порятунку основного бізнесу

Я думаю всі знають, що існує така компанія Volkswagen — символ європейської індустріальної могутності. І ось вони вирішили, що їм треба терміново звільнити людей. Причому не просто «оптимізувати» пару відділів, а скоротити до 100 000 робочих місць!

Для розуміння масштабу: усього в них 625 000 співробітників по світу. Тобто без роботи залишиться кожен шостий. Усі ці історичні реструктуризації минулого, типу General Motors у 90-х (74 тисячі) чи легендарний погром в IBM (60 тисяч), — це тепер не вершина.

А тепер стежте за логікою менеджменту. Спочатку план був більш скромний — прибрати 50 тисяч місць у Німеччині до 2030 року. Але новий СЕО Олівер Блюме подивився на свіжі таблички в Excel і зрозумів, що математика не сходиться. Вирішили докинути ще 50 тисяч.

Навіщо? А все тому що компанія має залізобетонну ціль — економити по 6 мільярдів євро щороку. Грошей настільки не вистачає, що вони вже продали свій успішний підрозділ морських двигунів американцям за 7,4 мільярда. Усе кидають на порятунок основного бізнесу.

Китайські авто — пів біди

Звідки така паніка? Відповідь проста — Китай. Бо китайці просто прийшли і завалили Європу своїми машинами. Лише за перші п'ять місяців кожна десята нова автівка в європейському регіоні — з Піднебесної.

Але списувати все тільки на китайців — це дуже зручна відмазка. VW витратив просто гори грошей у розробку, але так і не зміг зробити для Європи адекватний, конкурентний електромобіль (EV). Їхній власний софтверний підрозділ Cariad примудрився принести, за оцінками, понад 20 мільярдів євро збитків через скасовані функції та затримки випуску нових моделей.

У підсумку німці плюнули і пішли купувати робочий софт в американського стартапу Rivian ще за майже 6 мільярдів доларів. Зате ціни на їхні звичні бензинові авто (ICE) злетіли в якийсь космос — статистика каже, що нові авто в Європі з 2019 року подорожчали на 10−24%, тоді як якість, за відчуттями покупців, відчутно пробила дно.

Ну і вишенька на торті — сам європейський ринок нових автомобілів дуже сильно просів. Для прикладу, на такому великому ринку як французький, продажі впали на 22% (з 2,2 млн до 1,7 млн авто) у порівнянні з доковідним 2019 роком. Тобто купувати загалом стали менше, а те, що зараз пропонують німці, — надто дорого і вже не тягне на статус легенди.

І тут — увага, головний факт! Починається політика. Оскільки провинция Нижня Саксонія володіє 20% акцій VW, місцевий прем'єр запропонував… збирати китайські машини на німецьких заводах! А якщо китайці відмовляться — просто віддати ці заводи оборонним компаніям.

Уявіть собі: приходите ви в салон за новим пасажирським Golf, а менеджер пропонує вам оформити в лізинг бронетранспортер із кулеметом. Бо конвеєр трохи перепрофілювали під актуальні потреби. Відчувається рівень державного оптимізму — правда?

Профспілки від такої мудрості, звісно, шоковані і пообіцяли чинити жорсткий опір.

Але особисто моє бачення з дивану, що жодна могутня профспілка і жоден чиновник не змусить покупця обрати дорожчу європейську машину, якщо поруч стоїть дешевший і технологічніший китайський електромобіль.

Коли менеджмент роками ігнорує реальність і програє конкуренцію, закінчується все завжди однаково — суворою арифметикою. І тоді, замість розповідей про світле майбутнє, доводиться звільняти 100 тисяч людей. А що ви думаєте? Чи може держава ефективно керувати автопромом?