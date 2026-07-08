ИИ за рулем: Volvo тестирует Gemini для распознавания ситуаций на дороге

Volvo вместе с Google тестирует новую функцию, которая позволит искусственному интеллекту Gemini анализировать дорогу через камеру автомобиля. Ожидается, что это сделает голосового помощника гораздо более полезным во время поездок. Об этом пишет Motor.es .

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Что известно о технологии

Новую технологию разрабатывают для электрического кроссовера Volvo EX60. После разрешения водителя Gemini сможет временно получить доступ к передней камере автомобиля, чтобы ответить на вопрос о том, что происходит впереди.

В Google объяснили, что принцип работы похож на режим Gemini Live в смартфонах. Разница состоит в том, что вместо камеры телефона будет использоваться камера автомобиля.

После анализа дорожной ситуации искусственный интеллект ответит, а передача изображения сразу прекратится. Компания отмечает, что функция будет работать только после согласия водителя.

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Планы на будущее

В будущем возможности Gemini планируют расширить. В частности, искусственный интеллект сможет объяснять значение дорожных знаков на иностранном языке, анализировать дорожную обстановку и помогать в навигации.

Часть подобных возможностей уже используется в автомобилях Polestar благодаря Google Maps с функцией распознавания полос движения.

В настоящее время система тестируется именно на Volvo EX60, который стал экспериментальной платформой для Google. Компания рассчитывает сделать новые функции доступными до конца года, хотя поначалу они могут работать в тестовом режиме.