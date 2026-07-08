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8 июля 2026, 12:55 Читати українською

Население активно скупает валюту: НБУ зафиксировал рост спроса

Объемы покупки населением Украины валюты в июне-2026 превысили объемы ее продажу на $0,51 млрд в долларовом эквиваленте по сравнению с $0,29 млрд в мае этого года и $0,32 млрд — в июне прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Объемы покупки населением Украины валюты в июне-2026 превысили объемы ее продажу на $0,51 млрд в долларовом эквиваленте по сравнению с $0,29 млрд в мае этого года и $0,32 млрд — в июне прошлого года.

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Как изменился спрос

Согласно данным Нацбанка, по сравнению с маем покупка наличной валюты увеличилась на $196,6 млн — до $1 млрд 974,5 млн, а продажи сократились на $22,0 млн — до $1 млрд 467,7 млн.

Непосредственно наличных долларов население купило в июне на $75,5 млн больше, чем в мае — $1 млрд 258,5 млн, при этом приобрело на $29,7 млн меньше — $1 млрд 91,0 млн.

При этом в июне покупка населением наличных евро выросла в долларовом эквиваленте на $117,3 млн — до $654,1 млн, а продажа на $5,9 млн — до $317,7 млн.

Читайте: Валютные интервенции НБУ в июне подскочили до $5,1 миллиарда: регулятор назвал причины

Что касается операций клиентов банков с безналичной валютой, то в июне по сравнению с маем наблюдалось увеличение покупки и сокращения продаж: покупка выросла на $1 млрд 144,7 млн — до $10 млрд 985,6 млн, тогда как продажи уменьшились на $432,8 млн — до $7 млрд 176,4 млн.

Операции между банками по сравнению с маем в июне увеличились на $1 млрд 512,9 млн — до $8 млрд 622,3 млн.

По сравнению с июнем 2025 года покупка безналичной валюты клиентами банков выросла на $2 млрд 614,2 млн, продажи — на $826,6 млн, а объем межбанковских операций — на $2 млрд 367,1 млн.

Официальный курс гривны к доллару в мае ослаб по сравнению с маем на 58 коп. — до 44,85 грн/$1. В течение месяца он семь раз обновлял исторический минимум, последний раз — 11 июня на уровне почти 44,98 грн/$1. В то же время, официальный курс гривны к евро за месяц укрепился на 27 коп. — до 51,17 грн/EUR1.

Чистые валютные интервенции Нацбанка в июне увеличились по сравнению с маем на $1 млрд 901,6 млн — до $5 млрд 87,0 млн и превысили показатель июня 2025 года, когда они составили $2 млрд 962,6 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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