ЕС хочет расширить регламент MiCA на DeFi и NFT, трейдер заработал $1 млн на мемкоине: что нового

ЕС расширит регламент MiCA на секторы DeFi и NFT

7 июля Европейский парламент утвердил позицию по дальнейшему регулированию цифровых активов в блоке. Политики призывают распространить действие существующих правил на индустрии, которые до сих пор оставались в серой зоне.

Официальным документом стал опубликованный отчет «Цифровые активы — вызовы для конкурентоспособности и целостности финансовой системы Европейского Союза». Стоит отметить, что этот отчет отражает именно политическую позицию Европарламента: он не вносит прямых изменений в действующий регламент MiCA и не создает новых юридических обязательств для рынка.

Парламентарии отмечают необходимость усилить надзор и выработать четкие правила для направлений, которые пока оказались вне базового регламента MiCA. Среди них:

Децентрализованные деньги (DeFi);

Криптокредитование и заимствование;

Стейкинг;

NFT.

Этот шаг был сделан сразу после того, как 1 июля завершился переходный период введения регулирования MiCA, и криптокомпании внутри ЕС перешли на обязательное лицензирование. Главная цель европейских политиков — предотвратить ситуацию, когда отдельные страны блока начнут создавать собственные локальные правила для DeFi или NFT, что привело бы к раздроблению единого рынка.

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Превратил $838 в миллион: трейдер заработал более 125 000% на мемкоине CASHCAT за 20 дней

Аналитики Lookonchain зафиксировали очередное сверхдоходное соглашение в сегменте мем-токенов. Неизвестный пользователь сумел увеличить стартовый капитал в 1253 раза всего за три недели. Его инвестиция в малоизвестный актив CASHCAT выросла с $838 до $1,05 млн на фоне нового всплеска спекулятивного интереса к подобным монетам.

По данным ончейн-мониторинга, криптокошелек по адресу 0xDE4C приобрел 15,04 млн токенов CASHCAT примерно 20 дней назад, потратив на покупку скромные $838. Инвестор обнаружил выдержку и не стал фиксировать прибыль во время первых волн удорожания.

После вертикального ралли трейдер начал выходить в кэш:

Продал 13,5 млн. CASHCAT, получив за них $917 600 в стейблкоинах.

Оставил на балансе 1,5 млн. токенов, рыночная стоимость которых на момент фиксации аналитиками составляла около $133 700.

Ажиотаж вокруг монеты подтверждается ее рыночными показателями. К моменту написания новости CASHCAT продемонстрировал суточный рост на 1990%, поднявшись до отметки $0,1363.

Стремительный приток ликвидности в актив иллюстрируют следующие цифры:

Суточный объем торгов: $57,8 млн.;

Количество активных адресов: почти 5000 уникальных трейдеров.

Эксперты традиционно напоминают, что хотя высокая волатильность мемкоинов позволяет отдельным игрокам становиться миллионерами в считанные дни, этот рынок чрезвычайно рискован. Следом за тысячепроцентными взлетами обычно происходят такие же стремительные распродажи и полное обесценивание активов.

Финансовый регулятор Бельгии обнаружил шесть нелегальных криптокомпаний

Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) обнародовало предупреждение для граждан относительно рисков сотрудничества с неавторизованными поставщиками криптоуслуг. Регулятор призвал инвесторов обязательно проверять наличие лицензии CASP перед началом работы с любыми цифровыми платформами.

Бельгийское ведомство напомнило, что по правилам общеевропейского регламента MiCA, регулирующего рынок криптоактивов в ЕС, любая компания в этой сфере обязана получить официальный статус поставщика услуг по криптоактивам (CASP). Поскольку обнаруженные платформы работали в стране без надлежащей авторизации, FSMA добавило в список мошеннических и нелегальных поставщиков следующие шесть проектов:

Aurum Foundation;

Bank Bit;

Bithf Pro;

Dxago;

Global Dynamic Trade;

ZeriaFunding.

Регулятор подчеркнул, что этот «черный список» не окончательный и будет постоянно дополняться по мере выявления новых нарушителей.

Для минимизации рисков FSMA рекомендует соблюдать несколько правил безопасности:

перед регистрацией на криптоплатформе проверять ее легальность через официальный реестр авторизованных поставщиков CASP.

критически относиться к рекламе цифровых активов в социальных сетях, поскольку она часто обманчива или неполна.

Также следует помнить об отсутствии гарантий. В отличие от классического банковского или фондового рынка, для криптоактивов не существует государственных механизмов компенсации ущерба в случае банкротства или скама платформы.

Хакерское предложение в DAO: децентрализованный проект Bonk ограбили более $20 млн

Децентрализованная автономная организация BonkDAO стала жертвой специфической атаки на систему управления. Злоумышленнику удалось манипулировать голосованием и легально вывести из казначейства проекта токены BONK на сумму около $21,2 млн.

По данным аналитической компании Lookonchain, инцидент разворачивался по такому сценарию.

30 июня 2026 года хакер выдвинул на голосование сообщества вредное предложение, предусматривавшее прямое перечисление 4,426 трлн BONK из резервов проекта в его личный адрес.

Чтобы гарантировать нужный результат, накануне голосования злоумышленник скупил на биржах Binance и Bybit 882,285 млрд BONK, потратив около $4,4 млн.

Этой суммы активов оказалось достаточно, чтобы самостоятельно преодолеть установленный в BonkDAO избирательный кворум (879,95 млрд BONK).

Поскольку система автоматически подсчитала голоса «за», подкрепленные хакерскими токенами, предложение получило статус одобренного. Сразу после этого смарт-контракт автоматически перевел $21,2 млн в BONK на кошелек организатора атаки.

По данным аналитиков:

Около 40 млрд. BONK ($188 000) хакер уже успел перевести на централизованную биржу OKX для потенциального перевода в кэш.

Основная сумма — 4,386 трлн BONK ($19,3 млн) — пока неподвижно хранится на подконтрольном ему криптокошельке.

Команда Bonk подтвердила факт инцидента и отметила, что привлекла к расследованию правоохранительные органы. Разработчики тесно сотрудничают со специалистами Solana Foundation, командами блокчейн-мостов и криптобиржами, чтобы заблокировать счета злоумышленника, установить его личность и вернуть активы в казначейство.