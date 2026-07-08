Ryanair предупреждает о летних очередях в ЕС: какие аэропорты могут не справиться из-за системы EES

Очереди на границах ЕС через систему EES могут испортить летний отдых. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на заявление авиакомпании Ryanair .

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Крупнейший европейский лоукостер назвал аэропорты, которые, по его мнению, просто не выдержат летнюю нагрузку в условиях новой системы контроля въезда-выезда.

В каких аэропортах Европы ожидают самых больших очередей

Среди проблемных направлений, по мнению специалистов авиакомпании Ryanair, оказались:

Испания — Тенерифе-Южный, Пальма-де-Майорка, Аликанте и Малага.

Италия — Милан-Бергамо.

Польша — Краков.

Франция — Париж-Бове.

По словам представителей авиакомпании, этим аэропортам банально не хватает персонала, киосков для регистрации и готовности самой системы к пиковому потоку туристов.

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Что такое система EES

EES (Entry/Exit System) — это биометрическая система регистрации, которая фиксирует отпечатки пальцев и фотографирует граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешней границы Шенгенской зоны. Вместо обычного штампа в паспорте данные попадают в общую базу, которой пользуются пограничники всех 29 стран зоны.

Полностью систему запустили 10 апреля 2026 — после нескольких месяцев поэтапного внедрения, которое началось еще осенью 2025-го. Ryanair настаивает, что правительства наиболее уязвимых стран должны приостановить ее работу по крайней мере до сентября, пока не пройдет пик туристического сезона.

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По словам главного операционного директора авиакомпании Нила Макмехона, EES «все еще не готова к пиковым летним объемам», а пассажиров и их семьи «не стоит использовать в качестве подопытных кроликов» для недоработанной системы паспортного контроля.