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8 июля 2026, 9:51 Читати українською

Китай скупает золото, несмотря на обвал цен: что происходит с резервами центробанков

Народный банк Китая в июне снова увеличил запасы золота, несмотря на резкое падение цен на драгоценный металл. Общий объем золотых резервов Китая на конец месяца достиг 75,44 млн тройских унций. Об этом пишет Bloomberg.

Народный банк Китая в июне снова увеличил запасы золота, несмотря на резкое падение цен на драгоценный металл.

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Китайский центробанк добавил 480 тыс. тройских унций золота или около 15 тонн. Это самый большой месячный прирост с октября 2023 года. Закупки продолжаются уже 20 месяцев подряд — это самая длинная непрерывная серия, по меньшей мере, с 2015 года.

Такие действия свидетельствуют о дальнейшем стремлении Пекина диверсифицировать международные резервы и уменьшать зависимость от долларовых активов.

Читайте также: Центробанки резко увеличили закупку золота: кто скупает больше всего

Золото подешевело, но Китай покупает

Июнь был сложным для рынка золота. За месяц спотовая цена металла упала на 11,65% — это самое глубокое падение с октября 2008 года. Из-за этого стоимость золотых резервов Китая сократилась с $340,75 млрд в мае до $303,72 млрд в июне, хотя физический объем запасов возрос.

На рынок давили более сильный доллар, ожидания более длительного периода высоких ставок в США и инфляционные риски, связанные с геополитической напряженностью. Золото не приносит процентный доход, поэтому рост ставок и доходности долларовых активов традиционно уменьшает его привлекательность для части инвесторов.

После падения цен ряд банков пересмотрел прогнозы по золоту. Deutsche Bank в июне снизил ожидания по ценам на металл до 2026 года, а JPMorgan прогнозировал пик около $4300 за унцию в третьем квартале и $4500 в четвертом квартале.

Почему центробанки пользуются спросом

Несмотря на краткосрочную волатильность, центробанки не отказываются от золота. По данным Всемирного совета по золоту, 89% опрошенных резервных менеджеров ожидают увеличения глобальных золотых резервов центробанков в течение 12 месяцев. Рекордные 45% респондентов планируют нарастить золотые резервы своих учреждений.

Для регуляторов золото выполняет иную функцию, чем для краткосрочных инвесторов. Оно не имеет эмитента, не зависит от платежеспособности конкретного государства и снижает риски, связанные с санкциями, замораживанием активов или политическим напряжением.

Именно поэтому Китай, как и ряд других стран, продолжает накапливать металл даже при падении цены. Для центробанка важны не месячные колебания, а структура резервов на годы вперед.

Ставка на диверсификацию

Закупки Китая вписываются в более широкий тренд изменения резервной политики. После полномасштабной войны россии против Украины и замораживания части российских резервов многие центробанки внимательнее оценивают политические риски активов, размещенных в валютах других государств.

Как ранее писал Минфин, доля золота в мировых официальных резервах за последние десятилетия существенно выросла, тогда как доля доллара постепенно уменьшается. Это не означает быстрого отказа от американской валюты, но показывает желание центробанков распределять риски между разными активами.

В мае 2026 г. общий объем закупок золота центральными банками увеличился после общего сокращения запасов в марте. Совокупный объем запасов в мае вырос на 41 тонну в месяц.

Для инвесторов действия Китая являются сигналом, что долгосрочный спрос на золото со стороны официального сектора сохраняется. В то же время рынок будет оставаться чувствительным к ставкам ФРС, курсу доллара и инфляционным ожиданиям. Поэтому даже при сильном спросе центробанков золото может испытывать резкие проседания, если глобальные инвесторы переходят в долларовые активы с более высокой доходностью.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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