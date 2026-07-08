Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о новом пакете военной помощи Украине более чем на $925 млн. Об этом сообщили в правительстве Канады после его встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
Канада объявила новый пакет помощи Украине более чем на $900 млн
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Что содержит новый пакет помощи:
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$475 млн на закупку боеприпасов;
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около $400 млн на строительство 35 бронированных машин канадского производства;
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$50 млн на поставку критически важных технологий и инженерного оборудования.
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Помощь является частью объявленного Канадой пакета военной поддержки Украины на $2,8 млрд в 2026 году.
Источник: Минфин
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