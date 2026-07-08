Налоги для ФОП готовят к изменениям: что будет со второй и третьей группами

Что говорят в Министерстве

«Будет реформирование второй и третьей групп ФОП. У нас есть обязательства получить второй и третий транш», — сказала она.

По словам замминистра, реформа на этом не закончится.

«Мы готовим законопроект об изменениях в налогообложении налогом на добавленную стоимость. Мы идем к риск-ориентированной модели. Основой ее является НДС, который следует усовершенствовать, чтобы анализ налоговых накладных стал гармоничным и не вызывал блокировок. А уже при вступлении в ЕС система администрирования НДС в корне изменится. Распределение НДС в ЕС происходит на уровне Брюсселя. То есть мы предполагаем два этапа реформы. Теперь будут усовершенствоваться действия, чтобы обнаруживать скрутки. На втором этапе будет имплементация европейских норм», — добавила Воробей.

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Эту позицию поддержал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Об устранении льгот по НДС для ФОП, мы разделяем условие наших партнеров — лимиты должны быть одинаковыми для всех, — сказал он. — Но моя позиция — что начать действовать эти нормы должны только после подписания мирного соглашения».

Предыстория

Ранее украинские члены правительства и представители МВФ находились на завершающем этапе обсуждения введения НДС для большего количества ФОП, чтобы отсрочить решение до 2027 года.

Сначала правительство предлагало ввести НДС для всех ФОП с годовым доходом более 1 млн грн. Затем согласился поднять лимит до 4 млн грн. Но даже эту версию законопроекта не торопился подавать в парламент.

Сейчас ФОП на третьей группе могут выбирать ставку 5% без НДС или 3% при отдельной уплате НДС.