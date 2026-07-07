Во вторник, 7 июля, на украинских АЗС зафиксировано снижение цен на отдельные виды топлива. Бензин А-95 премиум и А-92 остались без изменений, в то время как автомобильный газ, бензин А-95 и дизель подешевели. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 7 июля: автогаз и дизель дешевеют
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Средние цены на горючее по состоянию на 7 июля
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум остался без изменений на уровне 78,72 грн/л;
- Бензин А-95 подешевел на 2 копейки до 74,57 грн/л;
- Бензин А-92 остался без изменений на уровне 69,51 грн/л;
- Дизельное топливо подешевело на 9 копеек до 75,92 грн/л;
- Автомобильный газ подешевел на 12 копеек до 40,10 грн/л.
Читайте также: Нефть дорожает в ожидании переговоров между США и Ираном
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии