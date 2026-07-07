Цены на топливо 7 июля: автогаз и дизель дешевеют

Во вторник, 7 июля, на украинских АЗС зафиксировано снижение цен на отдельные виды топлива. Бензин А-95 премиум и А-92 остались без изменений, в то время как автомобильный газ, бензин А-95 и дизель подешевели. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».