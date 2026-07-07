Греческие судовладельцы уже заработали $3,8 млрд на перевозке российской нефти

По информации Financial Times , с 2023 года греческие судоходные компании получили не менее $3,8 млрд на транспортировке российской нефти. Торговля продолжается, несмотря на санкции, ценовое ограничение G7 и попытки Запада сократить нефтяные доходы россии.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Кто заработал больше всего

Среди 20 компаний с самой высокой прибылью от перевозки российской нефти с июня 2023 года — восемь греческих. Остальные это российские судовладельцы и гонконгская Prominent.

Конкретные цифры для некоторых греческих компаний:

Dynacom Tankers (основатель — миллиардер Джордж Прокопиу) — по меньшей мере $915 млн

Olympic Shipping and Management (группа Onassis) — не менее $404 млн

Stealth Maritime — более $200 млн

Polembros Shipping — более $200 млн

По данным аналитических компаний Windward и Vortexa, в 2026 году около 15% всего российского нефтяного экспорта перевозили именно греческие суда.

Все компании, давшие свои комментарии FT, единодушно подчеркнули, что действуют исключительно в рамках санкционного режима. Polembros и Thenamaris на запросы журналистов не ответили.

Почему это не могут прекратить

Формально торговля законна: G7 установила предельную цену на российскую нефть в $44,10 за баррель, и перевозка в пределах этого предела разрешена. Но фактически греческие компании остаются одним из главных каналов, по которым россия получает валюту от продажи нефти, и финансирует агрессивную войну против Украины.

Это уже стало источником напряженности между Афинами и Киевом. В 2023 году Украина внесла несколько греческих танкерных компаний в список международных спонсоров войны. Но под давлением греческого правительства их впоследствии исключили из списка.

Некоторые компании все же отреагировали на санкционное давление. TMS Tankers и Thenamaris в конце 2023 года сократили транспортировку российской нефти, но только после того, как США ввели санкции против морских операторов из Турции и ОАЭ. Большинство же продолжает работу.

Читайте также: Цена нефти Urals упала до $41,66 за баррель — уровня до начала войны с Ираном



