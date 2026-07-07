Греческие судовладельцы уже заработали $3,8 млрд на перевозке российской нефти

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 июля 2026, 16:47 Читати українською

Греческие судовладельцы уже заработали $3,8 млрд на перевозке российской нефти

По информации Financial Times, с 2023 года греческие судоходные компании получили не менее $3,8 млрд на транспортировке российской нефти. Торговля продолжается, несмотря на санкции, ценовое ограничение G7 и попытки Запада сократить нефтяные доходы россии.

По информации Financial Times, с 2023 года греческие судоходные компании получили не менее $3,8 млрд на транспортировке российской нефти.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Кто заработал больше всего

Среди 20 компаний с самой высокой прибылью от перевозки российской нефти с июня 2023 года — восемь греческих. Остальные это российские судовладельцы и гонконгская Prominent.

Конкретные цифры для некоторых греческих компаний:

  • Dynacom Tankers (основатель — миллиардер Джордж Прокопиу) — по меньшей мере $915 млн

  • Olympic Shipping and Management (группа Onassis) — не менее $404 млн

  • Stealth Maritime — более $200 млн

  • Polembros Shipping — более $200 млн

По данным аналитических компаний Windward и Vortexa, в 2026 году около 15% всего российского нефтяного экспорта перевозили именно греческие суда.

Все компании, давшие свои комментарии FT, единодушно подчеркнули, что действуют исключительно в рамках санкционного режима. Polembros и Thenamaris на запросы журналистов не ответили.

Почему это не могут прекратить

Формально торговля законна: G7 установила предельную цену на российскую нефть в $44,10 за баррель, и перевозка в пределах этого предела разрешена. Но фактически греческие компании остаются одним из главных каналов, по которым россия получает валюту от продажи нефти, и финансирует агрессивную войну против Украины.

Это уже стало источником напряженности между Афинами и Киевом. В 2023 году Украина внесла несколько греческих танкерных компаний в список международных спонсоров войны. Но под давлением греческого правительства их впоследствии исключили из списка.

Некоторые компании все же отреагировали на санкционное давление. TMS Tankers и Thenamaris в конце 2023 года сократили транспортировку российской нефти, но только после того, как США ввели санкции против морских операторов из Турции и ОАЭ. Большинство же продолжает работу.

Читайте также: Цена нефти Urals упала до $41,66 за баррель — уровня до начала войны с Ираном


Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+26
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
7 июля 2026, 17:00
#
На фоні цього цікавіше скільки заробила українська «гтс україна» за постачання транзитом кацапського газу з 2022 по 2025 рік, і скільки заробляє «укртранснафта» з початку повномасштабного вторгнення по сьогоднішній день на транзиті кацапської нафти територією україни, ну, раз нам хочеться звинувачувати когось в купівлі кацапської нафти та газу, то нам треба починати з себе, бо транзит кацапської нафти не зупиняється ні на секунду, це тільки в 2025 році додумались припинити транзит кацапського газу, тому це все дуже смішно виглядає, ми якби воюємо, але якби допомагаємо заробляти ворогу, ми якби звинувачуємо інші країни в тому, що вони купують російський газ та нафту, але самі своєю територією під час повномасштабної війни даємо ворогу транзитом газу (до 25го року) та нафти (по поточний час) заробляти на нас, дуже потужна ситуація виходить, так 100% шашлички в травні і патужна пєрємога буде.
+
+11
lider2000
lider2000
7 июля 2026, 17:13
#
В чужом глазу соринку видят. а в своем бревно не видят.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами