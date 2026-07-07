Стратегический биткоин-резерв Трампа забуксовал: министерства соревнуются за контроль

План администрации президента США Дональда Трампа по созданию Стратегического биткоин -резерва оказался под угрозой из-за спора между двумя правительственными ведомствами. Оба министерства соревнуются за право управлять резервом, параллельно пытаясь выяснить, кто вообще имеет на это законные полномочия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В прошлом году Трамп распорядился создать Стратегический биткоин-резерв в рамках своего предвыборного обещания превратить Америку в «криптостолицу мира». Первоначальный план предполагал, что фонд разместится внутри Министерства финансов США, а будут наполнять его за счет конфискованных разными федеральными структурами цифровых активов, а также, возможно, путем новых закупок.

Поиск компромисса

Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, возникли серьезные сомнения в том, имеет ли Минфин юридическое право управлять такими криптовалютными запасами.

Сейчас несколько правительственных структур совместно разрабатывают план, позволяющий легализовать Стратегический биткоин-резерв. Одним из вариантов его передача под крыло Министерства торговли США. Главный же вопрос, который до сих пор остается открытым — можно ли вообще хранить биткоины бессрочно, как того требует указ президента, учитывая высокую волатильность криптовалюты.

Президент Трамп шел на выборы с видением закрепить за Америкой статус глобальной столицы криптовалют и других передовых технологий. Чтобы претворить это в жизнь, администрация продолжает искать оптимальную структуру для Стратегического биткоин-резерва и Национального фонда цифровых активов США", — отметила в понедельник представитель Белого дома Лиз Хьюстон.

В Министерстве юстиции США подтвердили, что их Управление правового консультирования «тесно сотрудничает как с Министерством финансов, так и с Министерством торговли, чтобы найти законные пути реализации политики президента по созданию стратегического крипторезерва».

Представители Минфина и Минторга воздержались от комментариев. Напомним, что Трамп поручил этим двум ведомствам совместно разработать стратегию покупки дополнительных биткоинов способом, который не создавал бы нагрузку на государственный бюджет.

Внутренняя конкуренция и юридические лабиринты уже тормозят инициативу, которая должна стать одним из главных столбов прокриптовалютной политики Трампа.

Криптоактивы США

По данным аналитической компании Arkham Intelligence, правительство США и так является одним из крупнейших владельцев биткоинов в мире — совокупная стоимость его криптоактивов по текущим ценам превышает $20 млрд. В октябре первая криптовалюта обновила исторический максимум, однако с тех пор успела потерять почти 50% стоимости.

В Белом доме отмечают, что из-за преждевременных продаж конфискованных биткоинов американские налогоплательщики за эти годы потеряли около $17 млрд. По мнению администрации, объединение всех конфискатов в один постоянный резерв дало бы стране серьезное стратегическое преимущество.

«Я настроен очень позитивно и открыто к криптовалютным компаниям и всему, что связано с этой новой перспективной индустрией. Наша страна должна быть лидером в этой сфере», — заявлял Трамп в разъяснениях к мартовскому указу 2025 года.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2026 года во время ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) министр финансов США Скотт Бессент вновь подчеркнул решимость администрации президента Дональда Трампа превратить Соединенные Штаты в мирового лидера в области криптовалютных инноваций и биткоин-резерва.