Валютные интервенции НБУ в июне подскочили до $5,1 миллиарда: регулятор назвал причины

Национальный банк Украины в июне существенно увеличил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке. Чистое сальдо валютных интервенций регулятора выросло до $5,1 млрд по сравнению с $3,2 млрд в мае. Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2026 года.