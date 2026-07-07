Национальный банк Украины в июне существенно увеличил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке. Чистое сальдо валютных интервенций регулятора выросло до $5,1 млрд по сравнению с $3,2 млрд в мае. Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2026 года.
Валютные интервенции НБУ в июне подскочили до $5,1 миллиарда: регулятор назвал причины
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Почему вырос спрос на валюту
Главным драйвером усиления давления на валютном рынке стал безналичный сегмент. Центробанк выделяет несколько ключевых причин:
- Бюджетный фактор: активизация государственных расходов и финансовые потребности сектора обороны.
- Сезонность: предложение иностранной валюты со стороны агропромышленного комплекса (АПК) в июне традиционно сократилось.
- Наличный рынок: чистый спрос на наличную инвалюту со стороны населения также возрос, однако его динамика оставалась умеренной — показатель оказался вдвое ниже локального пика, зафиксированного в марте этого года.
Что с курсом
В НБУ отметили, что ухудшение рыночной конъюнктуры внутри страны и глобальное укрепление американской валюты на мировых площадках привели к умеренному ослаблению гривны.
По итогам июня средний официальный курс украинской валюты снизился:
Читайте также: Курсы доллара и евро в обменниках и банках могут сильно отличаться: что происходит
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии