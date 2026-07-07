НКЦБФР изменила правила выпуска местных облигаций для развития общин

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) упростила правила игры для местных органов власти. Отныне общины получают более легкий инструмент для привлечения капитала в развитие инфраструктуры, а инвесторы — четкие условия для вложения средств. Обновленные нормы выпуска облигаций учитывают актуальные изменения в законодательстве и практические нужды городских советов.

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Ранее каждая новая серия облигаций требовала от местных властей повторного прохождения всей процедуры регистрации. Это отнимало много времени и усилий. Теперь действует гибкий подход: однажды утвержденный базовый документ позволяет выпускать новые серии бумаг без излишней бюрократии.

Это напоминает банковский кредитный лимит, где клиент однажды оформляет рамочную сделку, а затем пользуется ресурсом в пределах согласованных сумм.

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Благодаря обновленным нормам, местные власти оптимизируют процессы финансирования и делают их прогнозируемыми:

После регистрации базового проспекта регистрация следующих серий длится до 7 рабочих дней. Для отчетов достаточно предоставить ссылку на сайт общины, а не подавать бумажные копии. Инвесторы получают краткое описание рисков и условий объемом до 15 страниц на понятном языке. Общий объем заимствований жестко ограничен годовым лимитом, согласованным с Министерством финансов.

К примеру, если мэрия планирует возвести электроподстанцию или закупить энергоэффективное оборудование, а бюджетных средств на это не хватает, она может принять решение выпустить облигации.

По старым правилам мэрия вынуждена была каждый раз проходить полный цикл регистрации для каждого отдельного проекта. Обновленный порядок позволяет один раз оформить базовый документ. Когда городу снова потребуются средства на очередной инфраструктурный объект, будут выпускать новую серию облигаций без лишних помех.

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