Минэкономики: реальный ВВП вырос в апреле на 0,9% благодаря агросектору и розничной торговле

После первого первого квартала, когда ВВП сократился на 0,5%, апрель дал положительный сигнал. По оценкам Минэкономики, реальный ВВП в апреле 2026 года вырос на 0,9% в годовом исчислении. Благодаря этому по итогам четырех месяцев динамика улучшилась до +0,2%. Об этом в своем телеграмм-канале написал экономический аналитик Дмитрий Шевчишин.

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Экономическая картина неоднородна. Рост обеспечивают два сектора, остальные до сих пор в минусах:

Плюс:

агросектор — благоприятные погодные условия, рост урожайности и возобновление экспортных объемов

розничные продажи — оборот розничной торговли вырос на 11,6% в годовом измерении, что свидетельствует о возобновлении потребительского спроса

Минус:

промышленность — в минусе исключительно из-за проблем в энергетике: атаки на инфраструктуру ограничивают производственные мощности

строительство — продолжает сокращаться

транспорт также в отрицательной зоне

Что с прогнозами на год

Разные институты по-разному оценивают итоговый результат 2026 года:

Кабмин ожидает роста на 1,6−2,4% в зависимости от сценария. НБУ прогнозирует 1,3%. МВФ — в диапазоне 1,0−1,6%, ЕБРР — 2,2%, Всемирный банк — около 1,2%. Самый сдержанный прогноз у инвестгруппы ICU — 0,8%.

Общий знаменатель всех прогнозов состоит в том, что результат критически зависит от ситуации в сфере безопасности. Если интенсивность боевых действий снизится, то возобновление ускорится. Если нет, то даже умеренный рост будет оставаться под вопросом.

Апрельская статистика дает осторожный повод для оптимизма, но структура роста пока хрупкая: два сектора извлекают остальные, а промышленность и строительство, формирующие основу долгосрочного восстановления, до сих пор в минусах.

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