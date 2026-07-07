Украина вошла в пятерку самых быстрых экономик Европы: МВФ прогнозирует рост вдвое быстрее еврозоны

Еврозона будет расти в среднем на 1,2% в год с 2027 по 2031 год — таков прогноз МВФ. На этом фоне пять небольших европейских экономик выглядят совсем по-другому: они будут расти вдвое быстрее. Украина среди них занимает третье место с прогнозируемым средним ростом 3,8% в год. Об этом сообщает издание Еuronews.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

МВФ выделяет пять стран, которые существенно опередят еврозону к 2031 году:

Мальта — около 4% в год, лидер рейтинга. Остров десятилетиями рос на 7% благодаря туризму, онлайн-гемблингу и финансовым услугам. Сейчас модель становится более зрелой, и будущий рост будет зависеть от производительности, а не от наплыва иностранных работников. Косово — около 4% в год. Рост держится на потреблении домохозяйств, диаспорных переводах и рабочей силе. Слабое место — импортозависимая экономика без конкурентного экспорта Украина — 3,8% в год, с пиковым годом 2028 на уровне 4,2% Сербия — 3,52% в год. Главный катализатор ближайшего будущего — Expo 2027 в Белграде, уже запустивший строительный и инфраструктурный суперцикл. Молдова — 3,5% в год. После серии шоков (война на границе, энергетический кризис, засуха) страна восстанавливается благодаря средствам ЕС и реформам в рамках евроинтеграции

Почему МВФ верит в Украину и в чем заключается риск

Прогноз для Украины построен на реконструкционном сценарии. Фонд исходит из предположения, что боевые действия утихнут и восстановление начнется быстро. Всемирный банк оценивает потребности в восстановлении почти в $600 млрд, и именно эта волна инвестиций должна стать двигателем роста.

Но МВФ сам предостерегает: если боевые действия продолжаются, прогноз резко ухудшается. Альтернативный сценарий — всего 1% роста в 2027 году.

«Прогноз остается исключительно неопределенным, поскольку война продолжает тяжело сказываться на населении и экономике», — говорится в последней оценке МВФ.

Для сравнения: глобальная экономика будет расти примерно на 3,2% в год в тот же период Индия на 6,5%, развивающаяся Азия на 4,6%. Еврозона только на 1,2%

Читать также: Почему за годы сотрудничества с МВФ Украина не стала «экономическим тигром»