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7 июля 2026, 9:39 Читати українською

Украина вошла в пятерку самых быстрых экономик Европы: МВФ прогнозирует рост вдвое быстрее еврозоны

Еврозона будет расти в среднем на 1,2% в год с 2027 по 2031 год — таков прогноз МВФ. На этом фоне пять небольших европейских экономик выглядят совсем по-другому: они будут расти вдвое быстрее. Украина среди них занимает третье место с прогнозируемым средним ростом 3,8% в год. Об этом сообщает издание Еuronews.

Еврозона будет расти в среднем на 1,2% в год с 2027 по 2031 год — таков прогноз МВФ.

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МВФ выделяет пять стран, которые существенно опередят еврозону к 2031 году:

  1. Мальта — около 4% в год, лидер рейтинга. Остров десятилетиями рос на 7% благодаря туризму, онлайн-гемблингу и финансовым услугам. Сейчас модель становится более зрелой, и будущий рост будет зависеть от производительности, а не от наплыва иностранных работников.

  2. Косово — около 4% в год. Рост держится на потреблении домохозяйств, диаспорных переводах и рабочей силе. Слабое место — импортозависимая экономика без конкурентного экспорта

  3. Украина — 3,8% в год, с пиковым годом 2028 на уровне 4,2%

  4. Сербия — 3,52% в год. Главный катализатор ближайшего будущего — Expo 2027 в Белграде, уже запустивший строительный и инфраструктурный суперцикл.

  5. Молдова — 3,5% в год. После серии шоков (война на границе, энергетический кризис, засуха) страна восстанавливается благодаря средствам ЕС и реформам в рамках евроинтеграции

Почему МВФ верит в Украину и в чем заключается риск

Прогноз для Украины построен на реконструкционном сценарии. Фонд исходит из предположения, что боевые действия утихнут и восстановление начнется быстро. Всемирный банк оценивает потребности в восстановлении почти в $600 млрд, и именно эта волна инвестиций должна стать двигателем роста.

Но МВФ сам предостерегает: если боевые действия продолжаются, прогноз резко ухудшается. Альтернативный сценарий — всего 1% роста в 2027 году.

«Прогноз остается исключительно неопределенным, поскольку война продолжает тяжело сказываться на населении и экономике», — говорится в последней оценке МВФ.

Для сравнения: глобальная экономика будет расти примерно на 3,2% в год в тот же период Индия на 6,5%, развивающаяся Азия на 4,6%. Еврозона только на 1,2%

Читать также: Почему за годы сотрудничества с МВФ Украина не стала «экономическим тигром»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Exba
Exba
7 июля 2026, 11:02
#
Если рост Еврозоны 1,2%, а Украины 3,8%, то скорее в 3 раза, а не в два
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
7 июля 2026, 11:18
#
Да какая разница, если это просто прогноз за которым ничего не стоит. Я вас умоляю, хоть в 10 раз к 2028 году можно нафантазировать.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
7 июля 2026, 11:22
#
Аналітик від Бога. Так вже нічого і не стоїть?
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
7 июля 2026, 12:16
#
Абсолютно ничего. В стране идёт полномасштабная война, причём в стадии эскалации, вся экономика держится на финансовой помощи партнёров и кредитах. Какие тут могут быть экономические прогнозы на 2 года?
+
+11
Андрій М*дак
Андрій М*дак
7 июля 2026, 11:31
#
Дякую за лапшу на вуха.
+
0
malfar
malfar
7 июля 2026, 12:27
#
Десь там помилочка у їх математичних розрахунках… та й аргументів на зріст не надано ніяких ((
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