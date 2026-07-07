Украина обследовала выведенные из эксплуатации ТЭЦ в Европе для демонтажа и вывоза оборудования

Украинские энергетики вместе с европейскими партнерами обследовали восемь выведенных из эксплуатации теплоэлектроцентралей в Латвии, Литве, Словакии, Австрии, Хорватии и Нидерландах. Цель — демонтаж и поставка списанного оборудования в Украину для укрепления ее энергосистемы. Об этом первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмигаль сообщил в своем телеграмм-канале.

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Минэнерго уже произвело 199 отгрузок оборудования из неработающих ТЭЦ, которое уже установлено и работает на энергообъектах в Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской, Николаевской, Харьковской, Черниговской, Хмельницкой, Ровенской, Днепропетровской и других областях.

Наибольший вклад внесла Литва: через компанию AB Ignitis Gamyba Украина получила 152 партии оборудования, а благодаря сотрудничеству с Игналинской АЭС — еще 41 партию.

Активно присоединилась и Германия: RWE Power AG в рамках первого этапа сотрудничества доставила шесть партий оборудования в энергокомпании в центральных и западных регионах, Киеве и Харькове.

Следующая на очереди — Латвия. Шмигаль сообщил об активной подготовке к перемещению оборудования из Рижской ТЭЦ-2: позиции, интересующие украинские компании, уже определены, согласована сумма и источники финансирования демонтажа.

Дело в том, что в Европе есть сотни ТЭЦ, выведенных из строя в рамках декарбонизации. Их оборудование может годами простаивать или идти на металлолом — или же быть демонтировано и передано Украине, которая сейчас критически нуждается в замене разрушенных мощностей.

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