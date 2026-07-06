Арестованное имущество будет реализовываться без участия бывших владельцев

Как сообщил сайт Liga Zakon, Кабинет Министров Украины утвердил обновленный Порядок реализации арестованных активов ( постановление № 846 ), изменяющий подход к управлению имуществом в уголовных производствах. Главная цель — перевести продажу любых активов, недвижимости в Украине или имущества за рубежом, исключительно в плоскость прозрачных электронных аукционов.

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Это решение должно окончательно решить проблему «замороженных» активов, которые годами теряли в цене в ожидании реализации.

Прозрачные торги и «голландская» модель

Новая процедура, внедряемая Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), базируется на принципах максимальной конкуренции. Торги теперь будут проводиться через электронную систему, что делает невозможным кулуарные договоренности. Кроме стандартных торгов на повышение цены, вводится механизм «голландского» аукциона. Если актив не удается продать по стартовой цене, система будет автоматически снижать ее до того уровня, пока не появится реальный покупатель.

Такой подход позволяет государству быстрее возвращать средства в обращение и избегать ситуаций, когда имущество годами стоит без присмотра, превращаясь в мусор.

Кроме того, АРМА теперь не только организует процесс, но и несет полную ответственность за верификацию участников.

«Фильтры» для покупателей и блокировка подставных лиц

Одним из важнейших новшеств является жесткая система проверки покупателей. Законодатели учли предыдущий опыт, когда бывшие владельцы возвращали себе активы через подставные лица или доверенные компании. Теперь перечень ограничений для участников торгов исчерпывающий и бескомпромиссный.

АРМА обязана проводить тщательный мониторинг каждого победителя, чтобы не допустить фиктивных сделок.

К торгам не допускаются следующие категории лиц:

Граждане или юридические лица, связанные с государством-агрессором или подсанкционными субъектами. Бывшие владельцы арестованного имущества, а также их близкие родственники. Лица, которые в течение последних пяти лет имели с собственником трудовые или гражданско-правовые отношения (исключающие участие любого «менеджмента» или «технического персонала»). Должностные лица, прямо или косвенно участвовавшие в процессе ареста или оценки этого имущества.

Эти фильтры действуют как предохранитель, заставляющий владельцев арестованных активов окончательно проститься с имуществом, ставшим объектом уголовного расследования.

В сочетании с конкурентными аукционами это создает прозрачный рынок, где имущество получает нового эффективного собственника, а государство — гарантированные поступления в бюджет, минимизируя при этом любые коррупционные риски.

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