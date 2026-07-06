Finance.ua совместно со страховой компанией «ARX» запускают акцию для водителей.
Оформите автогражданку от «ARX» и примите участие в розыгрыше 30 000 грн на топливо!
С 6 июля по 6 августа оформляйте автогражданку от «ARX» и автоматически принимайте участие в розыгрыше 15 сертификатов WOG номиналом 2 000 грн каждый.
Победители будут определены 7 августа с помощью сервиса Random.org путем случайного выбора среди всех участников акции.
Результаты розыгрыша будут опубликованы в Telegram-канале Finance.ua — онлайн-страхование.
Подробные условия акции доступны по ссылке .
Источник: Минфин
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