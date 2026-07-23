CreditKasa подтвердила надежность кредитным рейтингом uaAA от НРА «Рюрик»

ООО «Укр Кредит Финанс», ТМ CreditKasa , получило долгосрочный кредитный рейтинг uaAA от Национального рейтингового агентства «Рюрик». Это важное подтверждение финансовой стабильности компании, ее кредитоспособности и ответственного подхода к работе на рынке онлайн-кредитования.

Что же подтвердило рейтинговое агентство?

Решение было принято на заседании Рейтингового комитета 22 июня 2026 года.

Национальное рейтинговое агентство «Рюрик» определило:

долгосрочный кредитный рейтинг заемщика ООО «Укр Кредит Финанс» на уровне uaAA инвестиционной категории с прогнозом «в развитии»;

долгосрочный кредитный рейтинг долгового инструмента компании — облигаций серии, А — также на уровне uaAA инвестиционной категории с прогнозом «в развитии».

Что такое кредитный рейтинг?

Кредитный рейтинг — это независимая оценка финансовой надежности компании. Простыми словами, он показывает, насколько компания стабильна, платежеспособна и способна выполнять свои финансовые обязательства.

Такой рейтинг помогает клиентам, партнерам и инвесторам лучше оценить уровень доверия компании. Это не рекламная награда и не голосование пользователей, а профессиональная оценка, проводимая рейтинговым агентством на основе финансовых показателей, деятельности компании, ее позиций на рынке и других важных факторов.

Кто участвует в определении рейтинга?

В процессе определения кредитного рейтинга принимают участие:

компания, которая проходит оценку;

аналитики рейтингового агентства;

Рейтинговый комитет, принимающий финальное решение.

Такие рейтинги могут получить банки, финансовые компании, МФО, эмитенты облигаций и другие организации, для которых важно подтвердить свою надежность и кредитоспособность на рынке.

Что обозначает рейтинг uaAA?

Уровень uaAA означает очень высокую кредитоспособность компании, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.

Это рейтинг инвестиционной категории, подтверждающий стабильность CreditKasa, прозрачность процессов и ответственный подход к работе с клиентами и партнерами.

Прогноз в развитии означает, что рейтинг может измениться в течение года. Для CreditKasa это дополнительный стимул и дальше совершенствовать процессы, улучшать клиентский опыт и усиливать свои позиции на рынке.

Почему это важно для клиентов?

Для компаний, работающих в сфере онлайн кредитования, такая оценка имеет особое значение. Когда клиент ищет онлайн-заем, он хочет быть уверенным, что обращается к надежному сервису.

Сегодня CreditKasa продолжает укреплять свои позиции среди МФО и работает над тем, чтобы оставаться заметным и надежным игроком рынка. А оценка uaAA — важное подтверждение стабильности бизнеса, прозрачности процессов и доверия, которое компания ежедневно строит вместе со своими клиентами.

CreditKasa — надежность, подтвержденная не только словами.