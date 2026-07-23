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23 июля 2026, 10:00 Читати українською

CreditKasa подтвердила надежность кредитным рейтингом uaAA от НРА «Рюрик»

ООО «Укр Кредит Финанс», ТМ CreditKasa, получило долгосрочный кредитный рейтинг uaAA от Национального рейтингового агентства «Рюрик». Это важное подтверждение финансовой стабильности компании, ее кредитоспособности и ответственного подхода к работе на рынке онлайн-кредитования.

ООО «Укр Кредит Финанс», ТМ CreditKasa, получило долгосрочный кредитный рейтинг uaAA от Национального рейтингового агентства «Рюрик».

Что же подтвердило рейтинговое агентство?

Решение было принято на заседании Рейтингового комитета 22 июня 2026 года.

Национальное рейтинговое агентство «Рюрик» определило:

Что такое кредитный рейтинг?

Кредитный рейтинг — это независимая оценка финансовой надежности компании. Простыми словами, он показывает, насколько компания стабильна, платежеспособна и способна выполнять свои финансовые обязательства.

Такой рейтинг помогает клиентам, партнерам и инвесторам лучше оценить уровень доверия компании. Это не рекламная награда и не голосование пользователей, а профессиональная оценка, проводимая рейтинговым агентством на основе финансовых показателей, деятельности компании, ее позиций на рынке и других важных факторов.

Кто участвует в определении рейтинга?

В процессе определения кредитного рейтинга принимают участие:

  • компания, которая проходит оценку;

  • аналитики рейтингового агентства;

  • Рейтинговый комитет, принимающий финальное решение.

Такие рейтинги могут получить банки, финансовые компании, МФО, эмитенты облигаций и другие организации, для которых важно подтвердить свою надежность и кредитоспособность на рынке.

Что обозначает рейтинг uaAA?

Уровень uaAA означает очень высокую кредитоспособность компании, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.

Это рейтинг инвестиционной категории, подтверждающий стабильность CreditKasa, прозрачность процессов и ответственный подход к работе с клиентами и партнерами.

Прогноз в развитии означает, что рейтинг может измениться в течение года. Для CreditKasa это дополнительный стимул и дальше совершенствовать процессы, улучшать клиентский опыт и усиливать свои позиции на рынке.

Почему это важно для клиентов?

Для компаний, работающих в сфере онлайн кредитования, такая оценка имеет особое значение. Когда клиент ищет онлайн-заем, он хочет быть уверенным, что обращается к надежному сервису.

Сегодня CreditKasa продолжает укреплять свои позиции среди МФО и работает над тем, чтобы оставаться заметным и надежным игроком рынка. А оценка uaAA — важное подтверждение стабильности бизнеса, прозрачности процессов и доверия, которое компания ежедневно строит вместе со своими клиентами.

CreditKasa — надежность, подтвержденная не только словами.

Источник: CreditKasa
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