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23 июля 2026, 12:00 Читати українською

За полгода вклады украинцев в банках выросли на 131,5 млрд грн

На 1 июля 2026 года украинцы держали на счетах в банках 1,749 трлн грн. За первое полугодие объем депозитов вырос на 131,5 млрд грн, а только за июнь — на 48,6 млрд грн. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 июля 2026 года украинцы держали на счетах в банках 1,749 трлн грн.

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С начала года больше всего выросли гривневые сбережения. Их объем увеличился до 1,156 трлн. грн., что на 39,5 млрд. грн. больше, чем месяцем ранее. В то же время вклады в иностранной валюте достигли 592,4 млрд грн, прибавив за июнь 9,2 млрд грн.

Где сосредоточены самые большие суммы

На счетах физических лиц-предпринимателей хранилось 204,1 млрд. грн., или 11,7% всех средств населения в банках. При этом сами ФЛП составляют всего 3,2% от общего количества вкладчиков. Их депозиты, как и средства других лиц, подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов.

Распределение депозитов свидетельствует, что подавляющее большинство украинцев имеют относительно небольшие сбережения. В то же время, основной объем средств сосредоточен на больших счетах:

  • 97,9% вкладчиков имеют на счетах до 200 тыс. грн, но на них приходится всего 26,2% всех депозитов;
  • только 0,03% вкладчиков хранят более 5 млн грн, однако именно они контролируют 16,5% от общего объема средств;
  • еще 0,33% клиентов имеют депозиты от 600 тыс. до 1 млн. грн., а их доля в общей сумме вкладов составляет 10,5%.

Структура депозитов тоже почти не изменилась. 71,3% всех средств остаются на счетах до востребования, в то время как срочные депозиты составляют 28,7%. Наиболее распространенными являются вклады со сроком до трех месяцев.

Как ранее писал Минфин, в Украине планируется существенно расширить систему защиты банковских вкладов, распространив государственные гарантии на счета юридических лиц. Предполагается, что сумма возмещения будет унифицирована и составит эквивалент 100 000 евро .

На 1 июля 2026 года участниками Фонда гарантирования вкладов были 59 украинских банков.

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Источник: Минфин
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