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23 июля 2026, 12:55 Читати українською
Чистая прибыль Идея Банка за 6 месяцев 2026 года превысила 229,8 млн грн
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Ідея Банк
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