Больше выбора для бизнеса: новые условия кредитования предпринимателей от ПУМБ

ПУМБ обновил условия онлайн-кредита «всеБИЗНЕС» для физических лиц-предпринимателей, микро- и малого бизнеса. Отныне предприниматели могут самостоятельно выбирать модель кредитования в зависимости от потребностей своего бизнеса и особенностей использования средств.

Теперь клиенты могут выбирать между двумя форматами кредитования. Наряду с действующей моделью с фиксированной ежемесячной комиссией, банк ввел новый вариант — процентную ставку 2,7−2,9% в месяц, которая начисляется только на фактический остаток задолженности. При этом комиссия за выдачу кредита отсутствует.

Новая модель будет особенно интересна предпринимателям, которые планируют досрочно погасить кредит или используют финансирование для краткосрочных бизнес-потребностей. В таком случае проценты уплачиваются только за период фактического использования средств.

В то же время, модель с фиксированной ежемесячной комиссией остается удобным решением для бизнесов, которые привлекают финансирование на весь срок кредита и хотят заранее прогнозировать свои расходы.

«Мы постоянно анализируем потребности украинских предпринимателей и улучшаем наши продукты. Теперь клиенты могут самостоятельно выбирать модель кредитования: с фиксированной ежемесячной комиссией или с процентной ставкой на фактический остаток задолженности. Это дает предпринимателям больше свободы в выборе финансового инструмента и возможность оптимизировать стоимость финансирования в зависимости от того, как они пользуются кредитом.

Мы стремимся к тому, чтобы ПУМБ оставался банком с одним из лучших цифровых клиентских опытов и предлагал современные финансовые решения, которые помогают украинским предпринимателям развивать свой бизнес", — отметил Виктор Харковец, директор департамента микрокредитования ПУМБ.

Основные преимущества кредита «всеБИЗНЕС»

финансирование до 3 млн грн

без залога

весь процесс — от подачи заявки до получения решения и средств — происходит онлайн.

С начала работы продукта ПУМБ уже предоставил финансирование почти 15 тысяч украинских предпринимателей на общую сумму 8,9 млрд грн.

Средства по кредиту можно использовать на пополнение оборотного капитала, закупку товара, подготовку к сезону, выполнение контрактов, расширение ассортимента или развитие бизнеса. Гибкость условий позволяет предпринимателям выбирать формат финансирования в зависимости от своих бизнес-задач.

Высокое качество продукта подтверждают и отраслевые награды. Кредит «всеБИЗНЕС» два года подряд получил 1 место в номинации «Лучший кредитный продукт для бизнеса» премии PSM Awards, что подтверждает высокую оценку продукта профессиональным сообществом.

Теперь ПУМБ стал одним из первых банков в Украине, который предоставляет предпринимателям возможность выбирать модель кредитования в соответствии с особенностями своего бизнеса.