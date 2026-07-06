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6 июля 2026, 15:20 Читати українською

Украинские аграрии против быстрого перехода на европейские нормы защиты растений

Украинские аграрии предостерегают, что механическое копирование европейских норм в сфере средств защиты растений (СЗР) без учета локальных реалий может стать для отечественного агросектора «шоковой терапией». Об этом сообщает сайт Delo.ua

Украинские аграрии предостерегают, что механическое копирование европейских норм в сфере средств защиты растений (СЗР) без учета локальных реалий может стать для отечественного агросектора «шоковой терапией».

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Евроинтеграция неизбежна, однако эксперты отмечают, что быстрый отказ от препаратов, к которым привыкли украинские фермеры, грозит падением урожайности до 20%. Это означает потерю около 14 млн. тонн зерна ежегодно и убытки для экономики, превышающие $4,3 млрд.

Почему климат Украины требует особого подхода

Главный аргумент представителей «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ) — климатическая разница. Средние температуры в Украине выше, чем в большинстве стран ЕС, что провоцирует более агрессивное давление вредителей и болезней. По словам агрохимиков, отказ от проверенных действующих веществ без доступных биологических или химических аналогов означает сдачу полей в жертву вредным организмам.

Европейские производители адаптировались к этим правилам в течение 20 лет, обладая мощной государственной поддержкой. Украинский бизнес сегодня оказался в гораздо более сложных условиях, поэтому требует введения 10-летнего переходного периода до 31 декабря 2035 года.

Это не попытка избежать перемен, а разумный шаг для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке.

Последствия регуляторной спешки

Эксперты прогнозируют, что поспешная имплементация норм может привести к критическим последствиям для отрасли:

  • Рост себестоимости. Доступные альтернативы часто гораздо дороже и менее эффективны.

  • Утрата урожайности. Появление «пробелов» в защите растений неизбежно снижает качество и объем продукции.

  • Развитие резистентности. Сокращение перечня разрешенных классов препаратов заставляет аграриев использовать одни и те же средства, к которым вредители быстро привыкают.

  • Тенизация рынка. Искусственный дефицит эффективных средств провоцирует всплеск нелегального обращения и фальсификата.

  • Удар по малым хозяйствам. Мелкие производители имеют меньше финансового ресурса для быстрой адаптации к новым дорогостоящим технологиям.

Представители аграрного сообщества обращаются к чиновникам с призывом изменить подход: вместо ускоренного запрета ввести поэтапную гармонизацию.

Бизнес ожидает детального анализа экономического влияния каждого евроинтеграционного закона. Это позволит украинским аграриям вовремя получить доступ к современным, безопасным и эффективным решениям, не теряя при этом продовольственной безопасности государства.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
6 июля 2026, 15:50
#
Нужно делать как лучше для украинских аграриев.
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