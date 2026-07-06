Украинские аграрии предостерегают, что механическое копирование европейских норм в сфере средств защиты растений (СЗР) без учета локальных реалий может стать для отечественного агросектора «шоковой терапией». Об этом сообщает сайт Delo.ua
Украинские аграрии против быстрого перехода на европейские нормы защиты растений
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Евроинтеграция неизбежна, однако эксперты отмечают, что быстрый отказ от препаратов, к которым привыкли украинские фермеры, грозит падением урожайности до 20%. Это означает потерю около 14 млн. тонн зерна ежегодно и убытки для экономики, превышающие $4,3 млрд.
Почему климат Украины требует особого подхода
Главный аргумент представителей «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ) — климатическая разница. Средние температуры в Украине выше, чем в большинстве стран ЕС, что провоцирует более агрессивное давление вредителей и болезней. По словам агрохимиков, отказ от проверенных действующих веществ без доступных биологических или химических аналогов означает сдачу полей в жертву вредным организмам.
Европейские производители адаптировались к этим правилам в течение 20 лет, обладая мощной государственной поддержкой. Украинский бизнес сегодня оказался в гораздо более сложных условиях, поэтому требует введения 10-летнего переходного периода до 31 декабря 2035 года.
Это не попытка избежать перемен, а разумный шаг для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке.
Последствия регуляторной спешки
Эксперты прогнозируют, что поспешная имплементация норм может привести к критическим последствиям для отрасли:
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Рост себестоимости. Доступные альтернативы часто гораздо дороже и менее эффективны.
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Утрата урожайности. Появление «пробелов» в защите растений неизбежно снижает качество и объем продукции.
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Развитие резистентности. Сокращение перечня разрешенных классов препаратов заставляет аграриев использовать одни и те же средства, к которым вредители быстро привыкают.
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Тенизация рынка. Искусственный дефицит эффективных средств провоцирует всплеск нелегального обращения и фальсификата.
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Удар по малым хозяйствам. Мелкие производители имеют меньше финансового ресурса для быстрой адаптации к новым дорогостоящим технологиям.
Представители аграрного сообщества обращаются к чиновникам с призывом изменить подход: вместо ускоренного запрета ввести поэтапную гармонизацию.
Бизнес ожидает детального анализа экономического влияния каждого евроинтеграционного закона. Это позволит украинским аграриям вовремя получить доступ к современным, безопасным и эффективным решениям, не теряя при этом продовольственной безопасности государства.
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