Что делать ФЛП, зарегистрированным на оккупированных территориях

По информации Опендатабот , более 146 тысяч украинских предпринимателей (ФЛП) до сих пор имеют налоговую регистрацию на временно оккупированных территориях (ВОТ). Это серьезная юридическая угроза для каждого из них. Условия работы на оккупированных территориях делают невозможным ведение легального бизнеса, а государство автоматически признает любые соглашения, заключенные такими предпринимателями, ничтожными.

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Наибольшая концентрация таких ФЛП приходится на регионы, пострадавшие от российской агрессии больше всего:

Донецкая область: 66 116 предпринимателей (72% всех активных ФЛПов региона).

Луганская область: 49 517 предпринимателей (почти 96% от всех ФЛП области).

Запорожская область: 18041 предприниматель (28% от региональной сети).

Херсонская область: 12805 предпринимателей (43% от общего количества).

Почему регистрация на оккупированных территориях опасна

По украинскому законодательству, любая деятельность ФЛП, налоговый адрес которого остается на временно оккупированной территории, не может считаться легальной. Основная проблема заключается в правовых последствиях: договоры, подписанные таким предпринимателем после оккупации региона, автоматически считаются ничтожными. Это означает, что контрагенты не могут рассчитываться с таким ФЛП, а налоговая служба не признает его отчетность.

Для того чтобы возобновить полноценную предпринимательскую деятельность, ФЛП должен изменить свой налоговый адрес на подконтрольную Украине территорию и внести соответствующие данные в Единый государственный реестр (ЕГР).

Как внести изменения в регистрацию: пошаговая инструкция

Процесс перерегистрации состоит из нескольких этапов, которые можно пройти в основном дистанционно:

Обновление адреса. Если вы имеете статус внутренне перемещенного лица, новый адрес уже отображен в вашей справке. Именно она становится базой для дальнейших перемен. Внесение изменений в ЕГР. Обновить данные о налоговом адресе можно онлайн через портал «Действие» или лично обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). После успешной обработки заявки информация автоматически передается Государственной налоговой службе. Самоконтроль данных. После смены адреса важно проверить, не нужно ли изменить систему налогообложения или актуализировать КВЭДы. Если изменения необходимы, то их следует подать отдельными заявлениями.

Регулярная проверка собственных данных в реестрах — это не бюрократическое требование, а ваша защита от блокирования счетов и проблем с контрагентами. Если вы продолжаете работать как ФЛП, но до сих пор есть адрес на ТОТ, не медлите с обновлением информации.

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