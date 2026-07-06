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6 июля 2026, 9:53 Читати українською

easyJet могут выкупить и вывести с биржи: что известно о сделке на $7,3 млрд

Британский лоукостер easyJet принципиально согласился на улучшенное предложение американской инвестиционной компании Castlelake по поглощению. Потенциальное соглашение оценивает авиакомпанию в £5,5 млрд, или около $7,34 млрд. Об этом пишет Reuters.

Британский лоукостер easyJet принципиально согласился на улучшенное предложение американской инвестиционной компании Castlelake по поглощению.

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Новое предложение предполагает выкуп акций easyJet за £6,90 за штуку. Это на 73% выше цены закрытия 29 мая, когда Castlelake впервые сообщила об интересе к компании.

Совет директоров easyJet заявил, что готов рекомендовать сделку акционерам, если Castlelake подаст твердое предложение до 3 августа 2026 года. В случае завершения сделки, авиакомпания может перейти в частную собственность.

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Переговоры после нескольких отказов

До финального предложения Castlelake несколько раз повышала оценку easyJet. В июне авиакомпания отклонила предварительную улучшенную заявку на £4,93 млрд, или £6,50 за акцию, но предоставила инвестору ограниченный доступ к коммерческим данным. Это указывало, что совет директоров готов продолжить переговоры при более высокой цене.

Официальная страница easyJet для инвесторов по поводу возможного предложения Castlelake содержит корпоративные сообщения компании и инвестора, в том числе заявления за июнь. В документах easyJet ранее подтверждала получение предложений и реакцию совета директоров на них.

Отдельный вопрос — регуляторные требования ЕС по контролю над авиакомпаниями. По данным Reuters, Castlelake планирует владеть 49% компании-покупателя, тогда как остальные должны находиться под контролем двух граждан ЕС, среди которых бывший операционный директор easyJet Питер Беллью. Это должно помочь соглашению соответствовать европейским правилам собственности в авиации.

Почему easyJet стала целью

easyJet работает в 38 странах и имеет флот из 355 самолетов. Компания остается одним из крупнейших европейских лоукостеров, но в последние годы работает в сложной среде: авиационный сектор давят высокие цены на горючее, операционные расходы и геополитические риски.

Reuters отмечает, что easyJet медленно восстанавливался после пандемии, хотя сильными сторонами компании остаются пакетные туры easyJet holidays и эффективный флот Airbus. Потенциальное поглощение может стать одним из самых заметных соглашений в европейской авиации за последние годы.

Для Castlelake интерес к easyJet логичен. Компания специализируется на инвестициях в активы, в том числе в авиационный сектор, лизинг самолетов и финансирование, связанное с транспортом. Частный статус может дать easyJet большее пространство для реструктуризации, обновления флота и работы без постоянного давления публичного рынка.

Соглашение еще не завершено

Несмотря на принципиальное согласие easyJet это еще не финальное соглашение. Castlelake должно подать формальное предложение до 3 августа. После этого вопрос перейдет к акционерам, регуляторам и потенциальным проверкам по структуре собственности.

Основатель easyJet Стелиос Хаджи-Иоанну остается крупнейшим акционером компании. Его позиция может иметь значение для хода соглашения, хотя Reuters отмечает, что на момент публикации он не комментировал, будет ли поддерживать предложение.

Как ранее писал «Минфин», авиационный сектор в Европе остается уязвимым к ценам на горючее, ставкам финансирования и геополитическим рискам. Для инвесторов сделка easyJet и Castlelake будет тестом: готов ли частный капитал активно выкупать авиакомпании на фоне нестабильного спроса, дорогостоящего горючего и жестких регуляторных требований.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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