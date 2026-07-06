Украина впервые утвердила государственный профессиональный стандарт для специалистов по диагностике и настройке электронного оборудования автомобилей. Об этом официально сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий.
Украина утвердила профессиональный стандарт для диагностов электромобилей
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Толчком стало то, что за последние пять лет в Украину ввезли более 200 тысяч электромобилей, но официальной профессии механика электротранспорта до сих пор не существовало.
Что это значит на практике
Раньше любой мог назваться автодиагностом и браться за ремонт, но без каких-либо подтвержденных знаний и навыков.
Теперь есть четкий перечень того, что специалист обязан уметь:
- работать с технической документацией и проводить диагностику;
- самостоятельно программировать электронные блоки управления;
- обслуживать гибриды и электромобили;
- использовать международные протоколы OBD-II, CAN и J1939.
Стандарт разработало Минразвития вместе с отраслевыми экспертами. Новая специальность получила код профессии 7241 в Реестре квалификаций.
Теперь у работодателей есть понятные критерии оценки специалистов, мастера могут официально подтвердить квалификацию сертификатом, а учебные заведения получили основу для современных учебных программ.
Но главное, что владельцы автомобилей наконец-то могут проверить, имеет ли мастер подтвержденную квалификацию, прежде чем доверить ему машину. Особенно актуально это для владельцев электромобилей и гибридов: их обслуживание требует специфических знаний о системах, которые у обычного автомеханика просто нет.
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