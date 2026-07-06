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6 июля 2026, 9:32 Читати українською

Украина утвердила профессиональный стандарт для диагностов электромобилей

Украина впервые утвердила государственный профессиональный стандарт для специалистов по диагностике и настройке электронного оборудования автомобилей. Об этом официально сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий.

Украина впервые утвердила государственный профессиональный стандарт для специалистов по диагностике и настройке электронного оборудования автомобилей.

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Толчком стало то, что за последние пять лет в Украину ввезли более 200 тысяч электромобилей, но официальной профессии механика электротранспорта до сих пор не существовало.

Что это значит на практике

Раньше любой мог назваться автодиагностом и браться за ремонт, но без каких-либо подтвержденных знаний и навыков.

Теперь есть четкий перечень того, что специалист обязан уметь:

  • работать с технической документацией и проводить диагностику;
  • самостоятельно программировать электронные блоки управления;
  • обслуживать гибриды и электромобили;
  • использовать международные протоколы OBD-II, CAN и J1939.

Стандарт разработало Минразвития вместе с отраслевыми экспертами. Новая специальность получила код профессии 7241 в Реестре квалификаций.

Теперь у работодателей есть понятные критерии оценки специалистов, мастера могут официально подтвердить квалификацию сертификатом, а учебные заведения получили основу для современных учебных программ.

Но главное, что владельцы автомобилей наконец-то могут проверить, имеет ли мастер подтвержденную квалификацию, прежде чем доверить ему машину. Особенно актуально это для владельцев электромобилей и гибридов: их обслуживание требует специфических знаний о системах, которые у обычного автомеханика просто нет.

Читайте также: Какие электромобили выбирают украинцы

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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