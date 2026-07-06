Volkswagen отказывается от дизеля: какая модель первой останется без TDI

Volkswagen начинает постепенно отказываться от дизельных двигателей в европейской линейке легковых автомобилей. Первой моделью марки, которая остается без версии TDI, станет новое поколение кроссовера T-Roc, пишет Avtomir.ua.

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Что известно

Вместо дизельных моторов новый T-Roc впервые получит самозарядную гибридную силовую установку. Впоследствии аналогичная технология должна появиться и у Volkswagen Golf, который также традиционно являлся одним из главных носителей дизельных двигателей в модельной линейке бренда.

Причина изменения стратегии на поверхности: новые экологические требования в Европе делают разработку и сертификацию дизельных моторов все более дорогой и менее выгодной для производителей. Особенно это касается будущих норм Euro 7, существенно повышающих требования к выбросам вредных веществ.

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Именно поэтому Volkswagen рассматривает современные гибридные силовые установки как промежуточный этап между традиционными двигателями внутреннего сгорания и полностью электрическими автомобилями.

По предварительным оценкам, новые гибридные системы смогут обеспечить расход топлива, близкий к показателям современных дизелей.

В то же время, полного исчезновения дизельных двигателей в Volkswagen в ближайшее время не будет.

Они еще некоторое время будут оставаться в больших моделях концерна, где высокий крутящий момент и экономичность на больших пробегах по-прежнему остаются важными аргументами для покупателей.