Нацбанк на прошлой неделе впервые в 2026 году вышел на межбанк с покупкой валюты

За неделю с 29 июня по 3 июля Нацбанк продал на межбанковском рынке $1,14 млрд, при этом купил $650 тыс. Об этом свидетельствует статистика НБУ .

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За указанный период Нацбанк продал $1144,27 млн, что на $175,15 млн меньше, чем на прошлой неделе. В то же время за неделю НБУ купил $650 тысяч.

С начала июня НБУ продавал больше миллиарда долларов на межбанковском рынке. С начала 2026 г. НБУ впервые покупает валюту на межбанке.

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