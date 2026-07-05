Интерес польского бизнеса к Украине растет: что планируют компании

Несмотря на недавнее обострение дипломатических отношений между Киевом и Варшавой, польский бизнес активизирует планы по расширению деятельности в Украине. Об этом заявила заместитель генерального директора польского государственного Банка национального развития (BGK) Марта Постула, пишет Bloomberg .

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Спрос растет

По ее словам, в последние месяцы значительно вырос спрос со стороны польских компаний на финансирование крупных инфраструктурных и энергетических проектов в Украине.

«Предприниматели вновь обращаются к нам, и сейчас портфель потенциальных проектов стал даже больше. Это означает, что они уже изучили рынок, зачастую имеют украинских партнеров и хорошо осведомлены об энергетических и инфраструктурных проектах», — отметила Постула.

Польские компании рассчитывают принять участие в послевоенном восстановлении Украины, которое Всемирный банк оценивает в $524 млрд. BGK поддерживает этот процесс, предоставляя бизнесу льготное кредитование, инструменты торгового финансирования и привлекая средства Европейского флагманского фонда восстановления Украины.

Если в прошлом году консультационный центр BGK собрал предварительные заявки на проекты общей стоимостью 500−600 млн злотых ($134−161 млн), то после получения от Европейской комиссии финансовой гарантии на €195 млн компании уже подают конкретные инвестиционные предложения.

Постула ожидает, что в ближайшее время будут заключены первые соглашения о финансировании энергетических проектов, в частности по строительству биогазовых комплексов.

В то же время польские строительные компании Budimex, Polimex-Mostostal и AMW Sinevia уже договорились о сотрудничестве по реализации инфраструктурных проектов в Украине. Аналогичные соглашения в сфере энергетики заключили PGE, Tauron Polska Energia, Enea и Energa.

Кроме того, государственный энергетический концерн Orlen расширяет сотрудничество с «Нафтогазом», а страховая компания PZU приобрела украинское подразделение MetLife — одного из лидеров рынка страхования жизни в Украине.